El CN Helios será la sede del Torneo Internacional U16F

El Centro Natación Helios será la sede del Torneo Internacional U16F, que se celebrará del 9 al 11 de agosto y que está encuadrado dentro del programa de actos del Centenario del club heliófilo.

El Torneo se jugará en el pabellón del CN Helios y reunirá a cuatro selecciones U16F de primer nivel: Finlandia, Bélgica, Francia y España, en una competición que servirá de preparación para futuras citas internacionales y para que los amantes al baloncesto de base puedan ver en directo a grandes promesas del deporte de la canasta europeo.

La Selección Española U16F, que consiguió recientemente la medalla de oro en el Festival Olímpico de la Juventud Europea, llega a Zaragoza con gran ilusión y con el objetivo de mostrar su excelente nivel frente a rivales de gran entidad. Se enfrentará a Bélgica el día 9, a Finlandia el día 10 y a Francia el día 11. Los tres partidos tendrán lugar a las 20:15h.

La entrada a los encuentros será gratuita y los partidos se pondrán ver en directo a través del Canal Twich de la Federación Española de Baloncesto. También tendrá más alicientes para los aficionados aragoneses, el torneo contará con la presencia de la jugadora zaragozana Claudia Lostal y de José Carlos Marcos, ayudante de la selección U16F.

El sábado 9 de agosto a las 11:30h, tendrá lugar la presentación oficial del torneo en la rueda de prensa que se celebrará en las instalaciones del Centro Natación Helios con la presencia de José Miguel Sierra, presidente de la FAB y vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto; Rafael Feliz, presidente del Centenario del CN Helios e Isabel Fernández, seleccionadora U16F. Además de, los aragoneses Claudia Lostal y José Carlos Marcos.