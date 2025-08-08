Baloncesto
Marina Mata se prepara para la semifinal del Eurobasket
La selección española se enfrentará a Italia este sábado a las 21.30
Este sábado, a las 2130h, la selección española jugará su enfrentamiento de semifinales contra Italia. El equipo español ha llegado a la penúltima fase del torneo con una actuación brillante y paso firme, tras su victoria frente a Turquía en la fase de cuartos de final con un marcador final de de 77-65.
La pívot oscense fue una de las jugadoras más destacadas en el debut de la selección en el Eurobasket femenino U20, sumando una valoración personal de 28 gracias a sus 22 puntos y 10 rebotes, demostrando así su capacidad para influir en ambos lados de la pista.
La selección solo ha perdido el partido contra Bélgica (77-79). La fase de grupos contó con dos victorias, frente a Israel (94-69) y Lituania (89-48), y una derrota, que le impidió salir invicta de la fase de grupos. El equipo ha demostrado una defensa fuerte, en la que Marina Mata juega un papel fundamental. Este enfrentamiento es decisivo para que España pueda levantar el décimo título europeo.
