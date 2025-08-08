Tres maravillas de las Cinco Villas

BIEL. POZO PIGALO

Salto al chapuzón desde la preciosa torre de Biel

En estos tiempos de descubridores del ‘reel’, de turismo de usar y tirar, da cosita poner el foco en esos paraísos cercanos que guardan los pueblos. Por mala o buena suerte, según sea el color del billete con el que se mire, el Pozo Pigalo hace tiempo que abandonó su categoría de desconocido para convertirse en una zona de baño mítica. Intentemos, pues, cultivar el civismo y la educación, llevarnos la basura y comportarnos como si estuviéramos en nuestra casa y no en un parque de distracciones.

Antes de salir visitemos la medieval Biel, su simbólica torre y sus casonas llenas de detalles. Villa que es uno de esos lugares que, si estuviera en otra comunidad, sería portada de folleto turístico.

Para alcanzar la piscina natural del río Arba de Luesia hay dos opciones, ambas variantes de la GR1. Iremos por el Mirador Puy-Folguera (11 km solo ida), pudiéndose hacer circular por el Barranco Embite (9 km). Piensen que la sudada será recompensa con chapuzón.

Salimos por las huertas al encuentro de la Val de Biel, favorecidos por una pista a la sombra de los conglomerados. El progresivo ascenso, por terreno pedregoso, nos dirige al Collado del Correo, divisoria de aguas. Por pista, tras otros dos kilómetros sin descanso, llegamos a una bifurcación. Por ambas llegaríamos a nuestro destino, pero merece la pena descolgarse al mirador de Puy-Folguera. Por un terreno más cómodo tomamos el llamado Mal Paso, donde se enlaza con el posible regreso, para ir descendiendo, entre hayedos, hasta el Pozo Pigalo.

Las termas destacan en el yacimiento de Los Bañales. / SERVICIO ESPECIAL

BOLEA. YACIMIENTO DE LOS BAÑALES

Un viaje hacia las huellas del agua de los romanos

De patrimonio, las Cinco Villas viene sobrada. Castillos, casonas, palacios, iglesias, juderías... Un listado cultural al que se suma el natural: las Bardenas Negras, los Aguarales de Valpalmas, la Sierra de Santo Domingo, el Lagunazo de Moncayuelo… Una selección infinita para desmadrarse desde un fin de semana a una vida entera.

En esta segunda aventura, afinamos la puntería para visitar una de las curiosidades que hacen única a esta enorme comarca: sus yacimientos romanos. Visitaremos Los Bañales, cerca de Uncastillo, un completo conjunto que aún esconde sorpresas. No nos adelantemos, empecemos por el principio.

La entrada se hace por la localidad de Biota, desde donde saldremos camino a Layana siguiendo las líneas amarillas y blancas del PR-Z 107. Una excursión llana por terreno árido, de campos extensos, con aire rural.

Busquemos en Biota el puente del Arba de Luesia. Es el punto de salida. El caudal nos marca la dirección, remontando las aguas para alejarnos por un camino muy bien balizado. Nos alejamos de Biota bajo la atenta mirada de su tremenda fortaleza. Traspasando explotaciones agrícolas, la primera parada es la presa de Cubalmena; más adelante, alcanzaremos el acueducto romano y, después, el Specus, una curiosa canalización en la roca. La Casa del Peristilo y las termas rematan el viaje al pasado antes de retomar el presente, dirigiendo los pasos a Layana (7k).

Cartel informativo sobre el paisaje de Santo Domingo. / SERVICIO ESPECIAL

LONGÁS. SUBIDA A SANTO DOMINGO

A que ‘no hay pitera’ a tocar el cielo dominguero

Sobre la Sierra de Santo Domingo palpita la amenaza de los molinos de oro que todo lo quieren. Derrotados por Quijotes en el Maestrazgo, esperemos que las gentes del norte de las Cinco Villas, y con ellos todo Aragón, no cedan ante estos gigantes de las eléctricas. Por el bien del montañero, porque recorrer estas sierras previas al Pirineo es como tocar el cielo.

No lo decimos nosotros, lo dicen la buena ‘chen’ de Longars, valientes que este 6 de septiembre volverán a retar a todo ‘trailero’ con su ‘No hay pitera’. Parte de esta carrera de montaña con nombre baturro es el itinerario que recomendamos recorrer para tocar el cogote del santo que bendice la Valdonsera. ¿Preparados para una circular de 15 kilómetros y unos mil metros de desnivel? Si os parece poco, los intrépidos podéis completar con el cresterío de la Ralla, fácil pero salvaje.

Ruta bien indicada desde Longás para empezar con varios vadeos del río Onsella. ¡Ojo los resbalones! Tras el último (Paso de Arrogatas) y unos tres kilómetros, giramos a la izquierda en el cruce por el que luego volveremos. Abandonemos la pista, siempre en subida, por un sendero señalado que va directo a la Collada de San Esteban, escoltados por el Puy de Pano. Pronto llegamos a la ermita de Santo Domingo y las dos susodichas cimas de la sierra. El regreso es por el cordal, pudiendo visitar la Cueva de cristal, un estrecho recoveco, tras el Portillo de Longás, por el que tomaremos la senda de descenso que nos empalmará con el cruce del inicio.