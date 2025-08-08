El zaragozano Mayenda renueva con el Sunderland hasta 2030

Eliezer Mayenda seguirá siendo jugador del Sunderland hasta 2030. El club inglés confirmó en las últimas horas la renovación de contrato del delantero zaragozano tal como había adelantado Fabrizio Romano hace unos días. Mayenda ha sido una pieza fundamental en el regreso del Sunderland a la Premier League después de unos años vagando por Championship e incluso League 1.

El zaragozano, que dio sus primeros toques con el balón en el CD Ebro antes de emigrar a Francia, es uno de los delanteros más prometedores del fútbol español. Su gran temporada con el Sunderland, en la que ha anotado 10 goles y dado cinco asistencias, le sirvió para ser convocado por la selección española sub-21.

Mayenda ha tenido que ganarse un hueco en la plantilla del Sunderland a base de trabajo y goles y ahora podrá debutar en la Premier League. Tras llegar del Sochaux hace dos temporadas, el zaragozano salió cedido al Hibernian escocés en busca de minutos. El año pasado, el ariete fue clave para su entrenador Régis Le Bris e incluso marcó un vital gol en la final del playoff en Wembley contra el Coventry City.

En declaraciones a la página web oficial del Sunderland, Mayenda ha admitido la ilusión que le hace firmar la ampliación de su contrato hasta 2030. "Estoy muy feliz de firmar mi nuevo contrato. Creo que todo el mundo sabe que el Sunderland es mi equipo, mi club y mi ciudad por lo que es un momento muy especial. Los aficionados son muy especiales, los mejores de Inglaterra y jugar en el Stadium of Light es siempre increíble. Así que, si tengo un mensaje, es que sigan así; me siento increíble cada vez que entro al campo".

De Xhaka a Marc Guiu

El Sunderland está siendo uno de los equipos más activos de la Premier League en el mercado de fichajes ya que quiere mantener el proyecto en la élite después de ocho años. Los 'Black Cats' han perdido a su máxima estrella, Jobe Bellingham, que fue traspasado por 30 millones al Borussia Dortmund siguiendo los pasos de su hermano.

Por otro lado, el Sunderland ya ha invertido 140 millones de euros en fichajes. Habib Diarra (31,5M), Simon Adingra (24M), Enzo Le Fée (23M), Chemsdine Talbi (20M), Noah Sadiki (17M), Granit Xhaka (15M), Robin Roefs (10,5M) y Reinildo (Libre). También ha conseguido la cesión de Marc Guiu desde el Chelsea que compartirá delantera con el propio Mayenda.