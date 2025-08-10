Aarón Gastón se cuelga la plata en el 4x400 U20

El atletismo aragonés sigue cosechando éxitos. Aarón Gastón, corredor zaragozano, se colgó la medalla de plata con la selección española tras acabar el combinado nacional segundo la final del 4x400 en el Europeo sub-20 que se ha celebrado en Tampere (Finalndia) durante el fin de semana.

Junto con sus compañeros Marco Sainz, Sergio Pons y Óscar Crespo, el combinado nacional completó la carrera en un tiempo de 3.06.86, una marca que le valió a los cuatro jóvenes para batir el récord de España de la categoría, pero que no fue suficiente para que el aragonés Gastón y sus compañeros pudieran hacerse con la medalla de oro, que fue para la República Checa.

El que no pudo brillar en Finlandia fue el otro aragonés que ha participado en la competición. Fabio Marco no tuvo su día y se tuvo que conformar con el undécimo puesto en la disciplina de salto con pértiga.

Por otro lado, la polémica del día tuvo como protagonista a la selección española. El combinado nacional venció en la carrera del 4x100 masculino, pero una entrega ilegal del relevo provocó su descalificación.