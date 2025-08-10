La España de Marina Mata luchará por el oro en el Eurobasket U20

La selección española volverá a luchar por alzar un trofeo tras eliminar ayer a Italia en las semifinales del Eurobasket U20 (73-67). Marina Mata fue una de las mejores jugadoras en pista anotando 13 puntos y recibió una valoración de 11, la tercera mejor del equipo. La final se disputa hoy (21.30 horas) frente a Lituania.

El inicio de España fue fulgurante con un parcial de 9-0. Las jugadoras españolas estaban totalmente inspiradas y las italianas eran incapaces de aguantar su ritmo y se fueron con una ventaja de 12 puntos al segundo cuarto. Las transalpinas subieron la intensidad tras al parón y redujeron distancias para irse 10 abajo al tiempo de descanso.

El paso por vestuarios le sentó bien a España y consiguieron volver a poner una gran ventaja en el marcador que casi dejaba imposible cualquier intento de Italia porque a falta de 10 minutos, las españolas ganaban por 14 puntos de diferencia. Pero no estaba ni mucho menos sentenciado el duelo.

Las transalpinas no pararon de luchar para reducir esa diferencia, pero las españolas seguían sosteniendo la ventaja, aunque a medida que avanzaba el tiempo parecía cada vez más factible que acabasen doblegando ante la insistencia italiana. A falta de 30 segundos para el final del encuentro, Zanardi anotó un triple que puso a las suyas a cuatro puntos, pero entre Gina García y Marina Mata solventaron con una madurez impropia de su edad el momento más crítico y España acabó saliendo victoriosa.