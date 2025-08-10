El éxodo de los aragoneses en Primera RFEF

La SD Tarazona y el CD Teruel son los dos equipos aragoneses en Primera Federación y su presencia en la categoría invita a pensar que en sus plantillas tendría que haber aragoneses, principalmente siendo jugadores cedidos por parte del Real Zaragoza o la SD Huesca para que sus carreras sigan evolucionando en una división inferior. Pero es todo lo contrario, en el conjunto turiasonense solo hay dos jugadores nacidos en tierras aragonesas, los canteranos zaragocistas Ángel López y Alberto Vaquero (este último llegó libre en este mercado de verano) mientras que en el equipo turolense Lucas Beltrán es el único aragonés, aunque se espera que se marche en calidad de cedido, antes de acabar este mercado, al CD Robres.

La situación actual de ambos clubs choca con sus plantillas del año pasado. El Tarazona tenía entre su nómina de jugadores hasta a cinco aragoneses: Manu Rico, Ángel López, Diego Fuoli, Jannick Buyla y Yoel Ramírez. De todos ellos, solo el lateral derecho permanece en el equipo turiasonense, mientras que el Teruel disponía de hasta tres futbolistas nacidos en Aragón: Eduardo Cabetas, José Val y Óscar Caro, en la actualidad ya ninguno de ellos prosigue su carrera en la entidad turolense.

En el resto de la categoría hay más aragoneses repartidos por los equipos. Los jugadores nacidos en Zaragoza son los que más abundan en la división con un total de 10. Marcos Baselga milita actualmente en el Nástic de Tarragona. Ramiro Mayor es toda una institución en Unionistas y es el capitán del equipo salmantino por otra temporada más. Otro de los rostros más reconocidos es el de David Vicente, hermano gemelo de Carlos, que sigue estando en el Real Murcia. El central Álex Zalaya ha firmado este mercado por el Racing de Ferrol y muy cerca del zaguero, en Pontevedra, se encuentra el guardameta Raúl Marqueta. El mencionado con anterioridad, Diego Fuoli, ha cambiado esta campaña de equipo y ha emprendido una nueva aventura en el Sabadell.

Además, también hay jóvenes talentos zaragozanos desperdigados por varios equipos de la categoría. En el Atlético de Madrid B se encuentran Jano Monserrate y Daniel Martínez, dos jugadores con pasado en la cantera del Real Zaragoza; en Osasuna Promesas está Mikel Serrano, el central también estuvo en las inferiores del club blanquillo; y en el Hércules, el extremo Richie Daapah criado en la cantera del Girona.

Entre las provincias de Huesca y Teruel hay cuatro jugadores en la tercera categoría del fútbol español. Alejandro Valiño está jugando actualmente en el Barakaldo. El delantero nacido en Jaca estuvo en la cantera del Athletic Club de Bilbao y se ha pasado toda su carrera profesional en equipos del País Vasco; Borislav Stankov, de nacionalidad búlgara, creció en las inferiores de la SD Huesca hasta que dio el salto al Villarreal B y milita actualmente en el Hércules; en el conjunto groguet compartió equipo con Ismael Sierra, que hizo el mismo camino que Stankov y tiene acordado su futuro traspaso al Estoril Praia portugués. El único jugador turolense que pertenece a un club de Primera Federación es el ya comentado Lucas Beltrán.

De momento, el número total de jugadores aragoneses en Primera RFEF es de 12 esta temporada, una cifra que resalta, sobre todo, viendo que la pasada temporada había un total de 26 en la categoría. Un bajón importante que deja entrever que este año los clubs de la división, específicamente el Tarazona y el Teruel, no están apostando por el talento local. Muchos de estos jugadores han tenido que descender de nivel para poder seguir con su carrera deportiva, mientras que tres de ellos han aprovechado los ascensos de la Cultural Leonesa (Tresaco y Selu Diallo) y de la AD Ceuta para jugar en Segunda esta próxima temporada.