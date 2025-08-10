Sergio Callejón, campeón del ITF de Tauste

El tenista balear Sergio Callejón tocó la gloria en las Cinco Villas logrando el mejor título de su carrera tras coronarse campeón del torneo ITF M25 disputado en Tauste. El mallorquín acabó con la resistencia del ruso Pavel Lagutin en una intensa final (7-5, 2-6 y 6-1) con cientos de personas en la grada y marcada por el intenso calor.

El inicio del encuentro fue parejo, con ambos jugadores defendiendo, aunque con algún susto, sus turnos de saque. Cuando el tie-break parecía cantado, Callejón logró romper el servicio en el undécimo juego y se llevó el set por 7-5. A pesar del golpe anímico, Lagutin no se vino abajo y pudo tomar la iniciativa en la segunda manga.

El ruso aguantó bien las embestidas del español y Callejón comenzó a errar más de la cuenta. El resultado fue que los juegos fueron cayendo del lado de Lagutin, que consiguió cerrar el segundo parcial por un contundente 6-2. Cuando parecía que el ganador del trofeo se decidiría por pequeños detalles, Callejón reaccionó e impuso su mejor ranking.

Mucho tuvieron que ver los problemas físicos de Lagutin, que protagonizó un mal inicio de tercer set y, viendo el nivel al que volvió a mostrarse Callejón, no tuvo más remedio que bajar los brazos ante un tenista español que estuvo inteligente y jugó con jerarquía para acabar conquistando el título.

Con este triunfo, Sergio Callejón suma un importante título en su carrera profesional y se perfila como una de las jóvenes promesas a seguir en el circuito. Por su parte, el torneo internacional de Tauste, tanto en su cuadro masculino como en el femenino disputado en junio, volvió a demostrar un año más ser una cita ideal para el despegue de nuevos talentos del tenis.