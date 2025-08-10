Yolanda Riera y Héctor Sanjuán ganan en Villanúa una 'Full Moon' de récord

La Full Moon de Villanúa vivió en la noche del sábado probablemente la mejor y más popular de sus nueve ediciones. La explanada del Parque de Aventura de El Juncaral fue una fiesta desde una hora antes, cuando a las 22.00 comenzaron a llegar los participantes, sus familiares y amigos; unos con ganas de correr y otros con el deseo de vivir, aun de manera pasiva, una experiencia que es única.

Este sábado además contó con la presencia magnética de una luna llena que, como testigo silencioso, iluminó a los corredores durante los cinco kilómetros que tuvieron que recorrer a través del paseo El Juncaral y la Cabañera, que es también Camino de Santiago. La línea de meta se había jalonado de unas diminutas luces que le deban al recorrido el aspecto del camino de ladrillos amarillos de “El Mago de Oz”; más magia y evocaciones infantiles para una prueba en la que pudieron competir juntos padres, madres, hijos e hijas.

En categoría femenina ganó Yolanda Riera, que ya había logrado el triunfo en la Full Moon de 2022, con un tiempo de 21:36, seguida de lejos por Diana Villas con 22:18 y Lucía Benito con 22.57. Dominó de principio a fin una carrera que conoce bien y que le permite explotar todas sus condiciones. Pese a la humedad de la noche, Riera indicó al llegar a meta que “ha sido una carrera perfecta, la he disfrutado muchísimo, la temperatura ha sido ideal y pese a algún charco, el recorrido ha estado en perfectas condiciones”. La ganadora destacó el hecho de que “al tratarse de una carrera plana y relativamente corta, te permite disfrutarla independientemente del nivel de preparación con el que llegas”.

El podio femenino de la carrera. / Turismo Villanúa / Yhabril Moro

En categoría masculina ganó en una competida carrera el joven de 17 años, Héctor Sanjuán, que logró imponerse a sus rivales en un último kilómetro intenso y lleno de incertidumbres. Hizo un tiempo de 19.34, solo 5 segundos menos que su más inmediato perseguidor, Víctor Madrona. Tercero, con un tiempo de 19.47, fue Iker Etxebarría. Durante buena parte del recorrido se mantuvo a una distancia prudente de los líderes de la prueba, pero en el último tramo decidió incrementar el ritmo, tirar de la reserva de fuerzas e imponer una zancada ante la que sus rivales tuvieron que claudicar. “Ha sido muy dura, he ido muy fuerte y solo al final, cuando he esprintado, es cuando he podido alejarme de mis rivales, que siempre estuvieron marcando un ritmo muy poderoso”. El zaragozano se estrenaba en la Full Moon, aunque ya corrió el pasado 31 de diciembre en la popular San Silvestre de Villanúa.

El podio masculino en Villanúa. / Turismo Villanúa / Yhabril Moro

Luis Terrén, alcalde de Villanúa, se mostraba exultante al terminar la prueba. El ambiente, la respuesta de los corredores y el nivel competitivo confirmaron una vez más que la Full Moon fue una gran idea cuando se gestó hace 9 años y ahora, en las puertas de su primera década, se consolida como una de las carreras más originales del verano pirenaico. “Solo podemos estar satisfechos porque todo ha salido a la perfección. La tormenta de la tarde generó cierta inquietud, pero al final ha dejado un recorrido muy agradable para los corredores y una noche perfecta para desarrollar una prueba que es deportiva pero también tiene un carácter social y de celebración”.

Nuevamente este año se abrió la inscripción a corredores menores de 12 años, lo que permitió que muchas familias compitieran juntas y llegaran a la meta cogidas de la mano o entre vítores de los allegados. Esta parte de celebración, como indicaba el alcalde, es otra de las razones por las que la Full Moon es definitivamente una carrera distinta que no para de crecer. Tiene unas enormes posibilidades de desarrollo para que siga atrayendo a corredores de élite, y a quienes simplemente quieren disfrutar del placer de correr con un frontal bajo luz de la luna de agosto.