Las fortalezas del Entrerríos Automatización

El Entrerríos Automatización ha comenzado su pretemporada, aunque los jugadores ya cuentan con trabajo previo. "Llevamos dos semanas corriendo por nuestra cuenta con el plan específico que nos ha mandado el preparador físico, pero ya con ganas de empezar con el balón junto a todo el grupo que es lo que más me gusta", admite Juan Muniesa.

El pívot lleva a sus espaldas ocho años de experiencia como capitán del equipo y cumple con orgullo su función: "Yo creo que la labor principal en cada inicio de temporada es recibir a los nuevos fichajes e introducirlos lo antes posible dentro del grupo, además de estar pendientes de ellos si necesitan algo o cualquier problema que puedan tener. Los últimos años está viniendo más gente de fuera y al final, incluirlos en una ciudad nueva para ellos como lo es Zaragoza puede costar y cuanto más cerca tengan un apoyo, tanto mío como del resto del equipo, mejor".

El objetivo de la próxima temporada son los playoffs y Sergio Molina cree que tienen todo lo necesario para conseguirlo: "Somos un club que hemos ido creciendo poco a poco en Segunda durante muchos años. El año pasado, el objetivo era el mismo y en la primera vuelta terminamos en puesto de playoff, pero tuvimos muchas lesiones. El objetivo de este año es llegar sí o sí y una vez ahí, por qué no, soñar con el ascenso a Primera". A lo que Muniesa añade: "Este año, sí que es un objetivo claro para todos. El club ha apostado fuerte".

Además, el equipo técnico también ha solucionado el problema del bajo número de jugadores que conformaban la plantilla, una piedra en el camino que sufrió el equipo la pasada campaña y le impidió jugar los playoffs. "Una temporada es muy larga, hay lesiones, expulsiones y situaciones que no puedes controlar. No creemos que por hacer una plantilla más amplia le quitemos oportunidades a los jugadores del B. Son dos jugadores más de campo que el equipo del año pasado y así tenemos más garantías de que si se lesiona uno el equipo no cae", dice Molina. Además, el capitán recalca la importancia de la unidad de grupo que vivieron en la 24-25: "El estar muy unidos es lo que nos dio fuerzas para aguantar hasta final de temporada y este año el bloque sigue prácticamente al completo, solo ha habido dos o tres bajas. Creemos que tenemos un grupo compacto para afrontar la temporada".

Respecto a la próxima temporada, Molina destaca que la Segunda División tiene mucho nivel: "El nivel en Primera está aumentando con jugadores extranjeros y hay muchos jugadores que bajan a jugar a Segunda División. Los favoritos para el ascenso son el Sala10 que acaba de descender y el Burela, que está en la misma situación aunque económicamente tiene algún problema, pero sigue siendo un buen equipo. También, hay equipos que siempre están en la parte alta de la tabla y se han reforzado como Pinatar, Elejido o Málaga. Es una Liga que cualquiera puede ganar".

Aunque tiene muy presentes las fortalezas del Entrerríos Automatización para hacer frente a los principales rivales de la clasificación. "Destacaría que llevamos varios años manteniendo al entrenador y al bloque fuerte del equipo y eso es importante, porque al final hay muchos equipos de la categoría que cada año hace buenos fichajes, pero cambia la plantilla por lo que adaptarte a tus nuevos compañeros y al entrenador cuesta. Además, hemos reforzado el lado zurdo y hemos conseguido un equipo muy compensado en cuanto a número y posiciones dentro del grupo". El técnico también añade que: "La Granja es un campo al que le tenemos muy bien aprendidas las medidas. Además, la afición viene bastante a los encuentros y por la capacidad del recinto, los jugadores sienten más el apoyo", concluye el director deportivo.