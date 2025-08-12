Aragón, símbolo de medalla en las inferiores de España

Aragón no para de aportar talento en las inferiores de la selección española de baloncesto y en estos últimos años se han ido sumando más jugadores y jugadoras nacidos en la comunidad autónoma a las plantillas del combinado nacional con mayor asiduidad. Hasta 13 son los aragoneses que han conseguido medallas en los torneos de categorías formativas y han aportado su granito de arena para que España, excepto en algunas ocasiones, acabe logrando preseas en estos campeonatos.

En las categorías masculinas resalta con claridad el nombre de Lucas Langarita, el escolta de 20 años es el que más medallas ha conseguido con las inferiores de la selección habiendo sumado dos platas, en el Mundial U17 de 2022 y en el Eurobasket U18 en 2023, y un oro, en el Mundial U19 de 2024. Dos de sus compañeros habituales en estas concentraciones son Aday Mara y Álex Moreno. El pívot zaragozano también se alzó con las dos preseas de plata en el Mundial U17 y el Eurobasket U18, pero en los últimos torneos no ha estado presente junto a Langarita. Álex Moreno tiene entre su palmarés dos oros, el primero conseguido en el Eurobasket U18 y el segundo lo logró junto a Langarita en el Mundial U19.

Pero antes hubo una generación con jugadores nacidos a principios de los 2000 que empezaron marcando el camino para ellos. Carlos Alocén y Jaime Fernández fueron los precursores de todos ellos llevándose un oro en el Eurobasket U16 en 2016. Además, el base también acabó consiguiendo la plata en el Eurobasket U20 de 2019. Dentro de esta camada también hay otros dos aragoneses que se alzaron con una presea, Jaime Pradilla y Javier García lograron el oro en el Eurobasket U18 de 2019.

Aunque en las categorías inferiores femeninas, Aragón comenzó a dejar su marca mucho antes que en el masculino. Cristina Ouviña fue una jugadora clave en su generación y es la aragonesa con mas medallas con más total de cuatro (oro en el Eurobasket U16 de 2006, plata en el Mundial U19 de 2009, y una plata y un oro en los Europeos de 2009 y 2010, respectivamente). El apellido Langarita también reluce representado por Claudia, la pívot zaragozana logró un bronce en el Eurobasket U16 de 2019 y un oro en el Eurobasket U20.

Ariadna Termis y Marina Mata han compartido muchas convocatorias al ser las dos nacidas en el 2005, esto ha provocado que parte de su palmarés sea compartido habiendo logrado las dos una plata en el Mundial U17 de 2022 y un bronce en el Eurobasket U18 de 2023. Termis también ha sumado más logros con las inferiores obteniendo dos en el Eurobasket U18 de 2022 y el Mundial U19 de 2023. La pívot barbastrense no se ha quedado atrás y esta pasada semana alzó el oro en el Eurobasket U20 y en 2024 se llevó la plata en el Europeo de la misma categoría.

Leyre Urdiain se ha convertido en un pilar dentro de las convocatorias de la selección española de su generación y ya suma tres medallas con las inferiores españolas. En 2023 consiguió una plata en el Eurobasket U16, al año siguiente alzó el bronce en el Mundial U17 y este verano se llevó el oro en el Eurobasket U18. La jugadora aragonesa más joven que ya empieza a mostrar su potencial es Claudia Lostal, la alero de 16 años ya ha sumado su primera presea en su carrera con el bronce logrado en 2024 en el Eurobasket U16.