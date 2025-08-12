Baloncesto
Cristina Ouviña: "Me motiva volver al máximo nivel con mi hijo allí mirándome"
La base aragonesa del Valencia asegura que vuelve con ganas, pero con la necesidad de adaptarse a su nuevo estilo de vida
La base aragonesa del Valencia Basket Cristina Ouviña, que tiene previsto volver a jugar esta campaña tras no haberlo hecho por su embarazo y posterior maternidad, aseguró que le motiva volver al máximo nivel y que le vea su hijo.
"Para mí es como volver cuando nada es igual, pero entiendo que las ganas y la ilusión es siempre la misma” y recalcaba tener “una motivación extra, que es mirar a la grada y ver a mi hijo allí", explicó la aragonesa en declaraciones facilitadas por el club. "Eso es ahora mismo lo que también me motiva. Volver a la máxima categoría, al máximo nivel, con la aspiración de volver a intentar ganar los títulos, y eso, con dos ojos nuevos en los que mirarme”, añadió.
Ouviña ha empezado a entrenarse unos días antes que sus compañeras y lo ha hecho en una situación diferente. "Es todo novedad, es adaptarte a tu nuevo estilo de vida. Pero con las mismas ilusiones, con las mismas ganas. Ir poco a poco adaptándome a mi nuevo cuerpo, a mi nueva vida, y poco a poco intentar estar lo antes posible ayudando al equipo”, afirmó.
Ouviña explicó cómo ha sido su embarazo y maternidad y cómo fue vivir la pasada campaña sin jugar. “Ha sido una experiencia única, súper bonita. Ha sido diferente vivir desde fuera todo el año, pero en todo momento me he sentido partícipe. Yo venía aquí a entrenar al gimnasio hasta que mi cuerpo dijo hasta aquí, pero la verdad que muy bien”.
La aragonesa se mostró sorprendida con el avance del Roig Arena: “La verdad es que estoy flipando, porque yo me fui de aquí de Valencia en abril, que estaba todo un poco todavía patas arriba, y estos últimos días que he ido paseando por la zona es increíble. Tengo muchísimas ganas”