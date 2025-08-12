Entrevista con Marina Mata: "Me he quitado la espinita de no tener una medalla de oro"

-Después de unos días después de haber ganado el Eurobasket U20, ¿cuál es la sensación después de conseguir un oro?

-Todavía no me lo creo porque aunque lo haya vivido, hasta que no pasen unos días no seré consciente de todo. Siento mucha satisfacción por lo conseguido y mucho orgullo por el equipo.

-La final fue muy dominada por España. ¿Se imaginó que el partido trasncurriese de esa manera?

-No nos esperábamos que fuese ni mucho menos una final así. El hecho de jugar un partido así, con los nervios propios que se generan, te puede llevar a cometer errores, pero para nada fue así y nos sorprendimos a nosotras mismas y fuimos capaces de plasmar en la pista todo lo que habíamos entrenado. Cuando llegamos al descanso ganando de tanto nos dijimos entre nosotras que no podíamos relajarnos porque quedaba la mitad del partido ypodía ser que ellas despertarán.

En la selección siempre es conseguir lo máximo, que en este caso es el oro, y España es una de las selecciones a nivel mundial de las más fuertes en estos torneos. Yo siempre me había ido con ese mal sabor de boca de no poder llevarme la medalla de oro y esta vez pues estoy muy contenta de sacarme esa espinita

-¿Cuál fue la clave para no desconectar viendo que sacaban tanta ventaja?

-La clave fue esa mentalidad de seguir queriendo más y eso fue lo que nos llevó a ganar de esta manera

-¿El objetivo desde un principio era conseguir el oro?

-En la selección siempre es conseguir lo máximo, que en este caso es el oro, y España es una de las selecciones a nivel mundial de las más fuertes en estos torneos. Yo siempre me había ido con ese mal sabor de boca de no poder llevarme la medalla de oro y esta vez pues estoy muy contenta de sacarme esa espinita.

-En este campeonato era una de las más veteranas, ¿ha sido distinto el no estar en la concentración con todas las de tu misma generación?

-Es verdad que las de 2005 éramos las mayores, pero nos hemos entendido muy bien. Isaac Fernández (entranador de la U20) nos decía que éramos un potaje porque cuando haces la receta perfecta del potaje conseguía estar muy bueno y es lo que hemos conseguido.

Me llena de orgullo. La gente se tiene que dar cuenta de que en Aragón hay mucho talento y tiene que mirar por estas zonas porque están saliendo jugadoras y jugadores muy buenos que a nivel de formación son muy importantes para la selección

-Su torneo ha sido muy bueno en el plano individual, ¿el buen entendimiento del equipo ha sido la clave de su gran nivel?

-No me gusta hablar de mí de manera individual, prefiero hablar del equipo. Estoy muy contenta por el trabajo, pero yo no podría haber jugado así si no fuese porque el equipo ha confiado en mí y me ha permitido disfrutar de esta manera en la pista.

-Cada vez hay más jugadores y jugadoras de Aragón, ¿se siente como algo especial ver que se confía más en chicos y chicas de la comunidad para etse tipo de torneos?

-Me llena de orgullo. La gente se tiene que dar cuenta de que en Aragón hay mucho talento y tiene que mirar por estas zonas porque están saliendo jugadoras y jugadores muy buenos que a nivel de formación son muy importantes para la selección.

Solo me planteo quedarme en La Seu porque cuando estuve en Estados Unidos, el estar tan lejos de mi familia y de casa me costaba mucho y no conseguí adaptarme a la vida allí. Aquí estoy muy feliz y quiero seguir defendiendo a este club

-Esta será su segunda temporada en el Cadí La Seu, ¿qué objetivo se marca para este año?

-El objetivo que tengo es seguir aprendiendo de mis compañeras, ponerme el mono de trabajo todos los días y escuchar todos los consejos que me den. Quiero trabajar muchísimo para darlo todo por el equipo. Tengo que demostrar durante la temporada que puedo tener minutos y es algo que ya conseguí el año pasado. He tenido la suerte de que Isaac ha sido mi entrenador en la U20 y también me ha visto con otro rol y estoy muy tranquila en ese aspecto.

-Su nivel sube cada temporada, ¿se plantea algún cambio de aires en estos momentos?

-Solo me planteo quedarme en La Seu porque cuando estuve en Estados Unidos, el estar tan lejos de mi familia y de casa me costaba mucho y no conseguí adaptarme a la vida allí. Aquí estoy muy feliz y quiero seguir defendiendo a este club.