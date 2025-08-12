Tenis
Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo
El murciano tuvo dificultades en su debut en el torneo ante Dzumhur, pero espera seguir con paso firme su camino hacia la final
Redacción
Madrid
El murciano Carlos Alcaraz se impuso al bosnio Damir Dzumhur (número 58) en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati por 6-1 y 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.
En tercera ronda se medirá este martes al serbio Hamad Medjedovic (número 72), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (número 32) por 6-4 y 7-6(3).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las dos futuras avenidas que cambiarán para siempre el tráfico de Zaragoza
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- El nombre de niña con 'z' que está enamorando a cada vez más familias en Aragón
- El Zaragoza acelera el fichaje del quinto portero en tres temporadas ante la probable salida de Poussin y descarta a Ochoa
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez
- Esta es la peor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas de Google: 'Cada dos por tres pasa algo