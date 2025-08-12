Tenis

Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo

El murciano tuvo dificultades en su debut en el torneo ante Dzumhur, pero espera seguir con paso firme su camino hacia la final

Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz. / EFE

Redacción

Madrid

El murciano Carlos Alcaraz se impuso al bosnio Damir Dzumhur (número 58) en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati por 6-1 y 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.

En tercera ronda se medirá este martes al serbio Hamad Medjedovic (número 72), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (número 32) por 6-4 y 7-6(3).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las dos futuras avenidas que cambiarán para siempre el tráfico de Zaragoza
  2. Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
  3. El Real Zaragoza cierra el fichaje de Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés
  4. Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
  5. El nombre de niña con 'z' que está enamorando a cada vez más familias en Aragón
  6. El Zaragoza acelera el fichaje del quinto portero en tres temporadas ante la probable salida de Poussin y descarta a Ochoa
  7. El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez
  8. Esta es la peor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas de Google: 'Cada dos por tres pasa algo

El Huesca anuncia el adiós de Unzueta

El Huesca anuncia el adiós de Unzueta

Qué es la Guardia Nacional y por qué es tan controvertido el despliegue en Washington ordenado por Trump

Qué es la Guardia Nacional y por qué es tan controvertido el despliegue en Washington ordenado por Trump

Las seis localidades de Aragón con más demanda de alojamiento para el eclipse total de 2026

Las seis localidades de Aragón con más demanda de alojamiento para el eclipse total de 2026

Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo

Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo

Entrevista con Marina Mata: "Me he quitado la espinita de no tener una medalla de oro"

Entrevista con Marina Mata: "Me he quitado la espinita de no tener una medalla de oro"

Plexus Tech adquiere la mayoría societaria de la tecnológica portuguesa Bi4ALL

Plexus Tech adquiere la mayoría societaria de la tecnológica portuguesa Bi4ALL

Más de un centenar de incendios activos en Grecia debido a la "mezcla explosiva" de fuertes vientos y sequía

Más de un centenar de incendios activos en Grecia debido a la "mezcla explosiva" de fuertes vientos y sequía

Aragón pagará en 2028 el triple de intereses por su deuda que en 2022 si no la condona antes

Aragón pagará en 2028 el triple de intereses por su deuda que en 2022 si no la condona antes
Tracking Pixel Contents