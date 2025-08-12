El Real Zaragoza Club de Tenis se proclama subcampeón de España por equipos infantil

El equipo fenenino infantil del Real Zaragoza Club de Tenis se ha proclamado subcampeón nacional en el Campeonato de España Iberdrola de Tenis Infantil por Equipos Femeninos-Trofeo Joan Compta in Memoriam, celebrado en Barcelona, en la que es la mejor actuación de su historia.

El conjunto, capitaneado por Iván Rayco Valls y Ángel Fernández, lo formaban: Paula Cortés, Alexia Fernández, Alice Ferreira y Ainara García. Alice Ferreira y Alexia Fernández, que recientemente se proclamaron campeonas de España de dobles (jugando juntas) en el Campeonato de España Sub 14 de Individual y Dobles, mostraron en esta competición su excelente momento de forma.

Las zaragozanas, que partían como segunda cabeza de serie y accedieron directamente a la segunda ronda, se impusieron en octavos al Real Club Tenis de Barcelona y al Tenis Chamartín, en cuartos, en ambos casos por 3-0. Tanto en la semifinal ante el Universidad Europea Tenispain, al que vencieron por 3-2, como la final frente al Club de Tenis Valencia, en la que cayeron derrotadas por idéntico resultado, las fuerzas estuvieron muy igualadas y ambas se resolvieron en el maxi tie break definitivo.

Este subcampeonato es el mejor resultado en la historia del club zaragozano en este torneo nacional, que cuenta con la participación de los mejores equipos infantiles de toda España. “Es la primera vez que conseguimos un logro de tal magnitud en el torneo más importante de las categorías inferiores a nivel nacional”, destaca el capitán Iván Rayco Valls.