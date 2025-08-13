Aragón da el golpe en el Nacional

El equipo fenenino infantil del Real Zaragoza Club de Tenis se proclamó subcampeón nacional en el Campeonato de España Iberdrola de Tenis Infantil por Equipos Femeninos-Trofeo Joan Compta in Memoriam en Barcelona. El grupo estaba capitaneado por Iván Rayco Valls y Ángel Fernández. Es la mejor posición que ha conseguido el club durante toda su andadura en el torneo. "Es algo que se ha conseguido por primera vez en la historia del Real Zaragoza Club de Tenis,y es importante porque es el campeonato de categorías inferiores con más tradición que hay en el territorio nacional", reconoce Iván Valls.

Cada ronda del torneo cuenta con tres partidos individuales, si el resultado es 3-0 el vencedor pasa directo a la siguiente fase, pero si no, se lleva a cabo un juego de dobles y si acaba en tablas, se disputa un partido a diez puntos. El equipo aragonés se enfrentó primero al Club de Tenis Barcelona, al que ganó sin dificultad y pudo sentenciar el pase a cuartos del torneo con un 3-0. Su siguiente rival fue el Club de Tenis Chamartín, un club de referencia en Madrid, al que también consiguió ganar sin complicaciones.

En la semifinal, llegó el choque de dificultad para el Real Zaragoza frente al SEK. "Sufrimos bastante más porque íbamos 2-1 ganando en los partidos individuales, pero en el de dobles nos ganaron y en el partido de desempate pudimos salvar un match point. Fue un subidón porque prácticamente habíamos estado a un punto de perder la eliminatoria", relata Valls. La final la disputaron contra el Club de Tenis Valencia, un enfrentamiento que empezó favoreciendo a las aragonesas pero que cambió de rumbo en el partido de dobles. "El enfrentamiento se nos puso muy de cara, pero en los partidos de dobles ellas fueron mejores y no tuvimos opción de poder cerrar bien el torneo, nos fuimos con un sabor agridulce", admite el capitán del equipo.

El club los recibió con los brazos abiertos y orgullosos de que el equipo esté formado por tres jugadoras que han entrenado en el conjunto zaragozano desde pequeñas: "Es un éxito porque son amigas que se conocen de toda la vida y esa unión se transmite. Durante el torneo nos ha hecho más fuertes, las niñas están súper contentas y es un orgullo", dice.

Mirando hacia el futuro, el club quiere que el equipo siga unido y pueda competir en campeonatos absolutos cuando tengan la edad suficiente: "El objetivo es continuar con ellas cuando sean mayores de edad, aunque es muy difícil porque casi todos los clubes importantes fichan jugadoras de otras ciudades, incluso alguna extranjera, para poder optar a estos títulos".

Además, el técnico destaca la importancia de que el equipo esté formado por jugadoras que se hayan formado en la institución y que el Real Zaragoza cuente con una cantera amplia: "Siempre hemos sido un club de competición y ahora estamos haciendo mucho hincapié en el tenis base y social para nutrirnos de jugadoras del club de toda la vida y no tener que acceder a ninguna de fuera de la ciudad".

El proyecto deportivo es ambicioso pero saben que a medida que los deportistas van creciendo el número se reduce. "Tenemos muy buenos entrenadores y staff técnico, queremos una base amplia porque sabemos que con el tiempo disminuye, hay una sección que se va a centrar más en la competición y otra que se dedicará a los estudios, en mayor medida. Es lo que llamamos la pirámide del tenis", afirma Valls.

Este hito del club sirve como ejemplo para las futuras generaciones. "Es una motivación para el resto de niños, que vean que los jugadores del club han podido conseguir estos títulos", concluye.