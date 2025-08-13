El regreso por todo lo alto de Samper

Irene Samper vuelve a la pista de la mano de la selección española femenina de fútbol sala tras superar su lesión del ligamento cruzado: «Recibí la noticia con muchísima ilusión, vi la convocatoria y me eché a llorar porque es mucho tiempo sin hacer lo que te gusta y al final ves que ese sacrificio, los momentos malos y buenos han merecido la pena».

La futbolista aragonesa destaca la importancia de la próxima temporada, ya que tendrá lugar el Mundial. «Estar en esta convocatoria previa a la del torneo para mí es un privilegio, un orgullo y una motivación gigante. Se que me lo tengo que ganar pero es una buena señal poder ir», admite.

La recuperación ha sido un reto para ella, tanto a nivel físico como mental: «Al final es una lesión muy larga y cada día es una fase, empecé de no saber ni caminar a correr, saltar y girar. Ha sido como si acabara de nacer, pero estoy muy feliz porque cuando ya te has recuperado del todo ves lo que has avanzado a raíz del trabajo y ha sido muy gratificante. Es algo que me va a motivar toda la vida».

«Al principio creía que iba a saber llevarlo bien yo sola, pero llegué a un punto en el que vi que necesitaba ayuda y contacté con un psicólogo. A través de ello, fui obteniendo varias herramientas para poder utilizar en mi día a día, incluso de cara al futuro para poder afrontar diversas situaciones», reconoce respecto a la importancia de la salud mental en situaciones tan complicadas para los deportistas. Y añade: «También, aprendí a valorar todos los progresos que había tenido y las cosas buenas que iba sacando en el día a día que antes no era capaz de ver. El trabajo con el psicólogo me ha servido para ser más madura».

En el momento de la lesión, Samper entró en un estado de shock al recibir la noticia de que se tenía que retirar de la pista: «Ves que no te puedes valer por ti misma y entras en un estado de depresión muy fuerte, por los dolores que tienes que pasar y la impotencia de saber que no puedes jugar durante toda la temporada. Me costó bastante, pero supe que no me podía quedar ahí estancada porque si no la recuperación iba a ser más difícil, al final lo mental influye mucho en lo físico».

Uno de los elementos fundamentales para la buena recuperación de la aragonesa fue su entorno y el apoyo que recibió para poder afrontar esta piedra en su camino profesional desde otro punto de vista. «Ha sido lo que me ha salvado, me di cuenta de que me tenía que apoyar en las personas de mi alrededor que estaban dispuestas a ayudarme y yo tenía que dejarme ayudar», y consiguió sobrellevar la recuperación desde una perspectiva más positiva: «Empecé a hacerlo y lo llevaba muchísimo mejor porque era capaz de expresar mis sentimientos con todos mis seres queridos y ver cosas que yo no estaba percibiendo de forma objetiva. El entorno ha sido fundamental para mí, es lo que me ha dado muchísima fuerza para seguir adelante», dice orgullosa.

Samper ya ha empezado la pretemporada con la absoluta y se encuentra con un nivel personal mayor del que esperaba. «Pensaba que no iba a saber dar un pase, pero no ha sido así por lo que estoy muy contenta. Sí que es verdad que a nivel físico el cardio me está costando un poco más porque han sido diez meses sin correr pero estoy tranquila porque es un problema que en pocas semanas se puede solucionar y en pretemporada es lo normal, y con la pelota muy bien»., subraya.

La aragonesa, que lleva a sus espaldas tres Eurocopas, jugará la próxima temporada en el Melilla Torreblanca, pero antes disputará un encuentro ante el MRB Móstoles cadete masculino y el 26 viajará a Rabat para jugar dos partidos amistosos frente a Marruecos como parte de la preparación para el Mundial de Filipinas. «Me siento como si no me hubiera pasado nada y estuviese empezando una temporada más», concluye