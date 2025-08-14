Alcaraz doblega a Nardi y ya está en los cuartos de Cincinnati

El español Carlos Alcaraz se clasificó este miércoles para los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras derrotar por 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi.

Alcaraz disputó su partido más solvente en Cincinnati, torneo en el que compite tras un mes alejado de las canchas después de la final perdida en Wimbledon ante Jannik Sinner.

El murciano tuvo un estreno convulso en el torneo, cediendo un set ante el bosnio Damir Dzumhur (número 56), mientras que en la siguiente ronda ya demostró una mejora en su juego frente al serbio Hamad Medjedovic (número 72).

De todas formas, el murciano, número 2 del mundo, no se ha medido todavía a un rival de envergadura, pues Nardi ocupa el puesto 98 en el ránking ATP.

En cuartos de final le espera el ruso Andrey Rublev (11 del mundo), que este miércoles se deshizo del argentino Francisco Comesaña (número 71) por 6-2 y 6-3 en una hora y 4 minutos.

Por la vía rápida

Alcaraz firmó un primer set muy sólido, con un 3-0 en un abrir y cerrar de ojos tras un 'break' a Nardi en su primer servicio. Toda una declaración de intenciones.

Tras ese primer golpe, Nardi trató de hacerse fuerte en su saque, pero Alcaraz volvió a romper tras cuatro pelotas de 'break' para ponerse 5-1 y ganar el set en blanco sirviendo.

El primer set había durado apenas 27 minutos, con un dominio incontestable del murciano. El segundo fue muy diferente.

Nardi, tres meses más joven que Alcaraz, supo defender con uñas y dientes su saque en un arranque igualado hasta lograr el primer 'break' para ponerse 2-4. Pero lejos de darle alas al italiano, esa rotura fue la chispa que desató a Alcaraz.

El murciano le devolvió el 'break' en el siguiente juego, para igualar 4-4 sirviendo el set.

Nardi y Alcaraz disputaron un noveno juego épico, que duró cerca de 13 minutos, en el que el español gozó de 5 pelotas de 'break' y que se decidió con dos dobles faltas del italiano. Con 5-4 y sirviendo, el español solo tuvo que defender su juego para pasar a cuartos de final.

Alcaraz cerró el partido con 11 golpes ganadores por 22 errores no forzados, mientras que Nardi terminó con 8 y 30, respectivamente. Además, ganó el 83% de los puntos con su primer saque y el 56 % con el segundo, frente al 63 % y 39 %, respectivamente, del italiano.

"Mi mejor partido en este torneo. Estoy cada vez mejor, en cada entrenamiento y en cada partido. Muy contento con cómo he estado sintiendo la pelota y moviéndome hoy", aseguró Alcaraz en declaraciones a pie de pista al finalizar el encuentro.

Alcaraz progresa por una parte del cuadro en la que, si supera a Rublev, podría verse las caras en semifinales con el alemán Alexander Zverev (3 del mundo) o el estadounidense Ben Shelton (número 6).

En la otra mitad del cuadro, más sencilla sobre el papel, Sinner se enfrentará en cuartos de final al canadiense Felix Auger-Aliassime.