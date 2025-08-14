Tenis

Bautista se topa con Shelton y la lluvia en Cincinnati

El castellonense cae en tercera ronda en dos sets (7-6, 6-3)

Roberto Bautista.

Roberto Bautista. / EP

EFE

Nueva York

El español Roberto Bautista se despidió este miércoles del ATP 1.000 de Cincinnati al perder frente al estadounidense Ben Shelton por 7-6(3) y 6-3 en una hora y 49 minutos y tras un partido de tercera ronda marcado por la lluvia de principio a fin.

Este encuentro se tenía que haber jugado el martes por la noche pero una tormenta en Cincinnati impidió que Bautista y Shelton pudieran saltar a la pista.

Tampoco este miércoles se escaparon del agua, ya que tras casi una hora de partido con 7-6(3) y 1-2 en el marcador tuvieron que irse al vestuario durante casi tres horas por la lluvia.

Finalmente, Shelton, número 6 del mundo y campeón la semana pasada en al ATP 1.000 de Toronto, se impuso a Bautista (n.53) para extender su gran gira de pista dura por Norteamérica (llegó a semifinales del ATP 500 de Washington).

De 22 años, Shelton se enfrentará en octavos con el checo Jiri Lehecka (n.26).

Por otro lado, esta derrota deja a Carlos Alcaraz (n.2) como el último representante masculino de España en Cincinnati. Bautista, asimismo, no pudo conseguir el triunfo número 100 en un torneo ATP 1.000 de su carrera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
  2. Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
  3. El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
  4. El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
  5. Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
  6. El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
  7. El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
  8. El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez

La UEFA manda un mensaje a Israel: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles"

La UEFA manda un mensaje a Israel: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles"

Bautista se topa con Shelton y la lluvia en Cincinnati

Bautista se topa con Shelton y la lluvia en Cincinnati

Los que nadie vio venir: jugadores clave que deciden LALIGA FANTASY

Los que nadie vio venir: jugadores clave que deciden LALIGA FANTASY

Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro

Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro

El PSG se levanta del ataúd para ganar la Supercopa de Europa en los penaltis

El PSG se levanta del ataúd para ganar la Supercopa de Europa en los penaltis

Muere el socialista José Antonio Marín Rite, primer alcalde de Huelva tras el franquismo

Muere el socialista José Antonio Marín Rite, primer alcalde de Huelva tras el franquismo

Muere un niño de 11 años tres días después de perder el conocimiento en una piscina de Bilbao

Muere un niño de 11 años tres días después de perder el conocimiento en una piscina de Bilbao

Crítica de Carmelo Moya de la cuarta de la Feria de Huesca: Roca Rey salva el pellejo en dos ocasiones y sale en hombros junto a Tomás Rufo

Crítica de Carmelo Moya de la cuarta de la Feria de Huesca: Roca Rey salva el pellejo en dos ocasiones y sale en hombros junto a Tomás Rufo
Tracking Pixel Contents