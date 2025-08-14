Conference League
El Neman Grodno bielorruso será el rival del Rayo Vallecano en Europa tras ganar al KÍ feroés en los penaltis
El equipo bielorruso remontó la eliminatoria tras el 2-0 de la ida, y con idéntico marcador resolvió en la tanda desde el punto fatídico
EP
El FC Neman Grodno ha eliminado este jueves por penaltis (5-4) al KÍ (Klaksvíkar Ítróttarfelag), conjunto de las Islas Feroe, en la tercera ronda previa de la Conference League 2025/26, convirtiéndose así en el rival del Rayo Vallecano para el último cruce por acceder a la fase de liga en dicho torneo.
Pese a haber encajado un 2-0 el pasado 5 de agosto en el partido de ida, el equipo bielorruso igualó la eliminatoria con goles de Gulzhigit Borubaev (min.80) y de Yuri Pantya (min.84). Aunque se quedó con un futbolista menos en la prórroga tras la expulsión de Mads Mikkelsen, el KÍ Klaksvík aguantó hasta forzar los penaltis definitivos.
Sin embargo, un fallo de Patrik Johannesen en el segundo turno de la tanda condenó al conjunto feroés, pues de nada le sirvió meter los otros cuatro lanzamientos porque su adversario acertó en sus cinco disparos para atrapar un billete hacia la siguiente ronda y citarse con el Rayo.
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Una de las empresas investigadas por el brote de salmonelosis de Barbastro reconoce su error: 'Estamos destrozados
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- Del Aneto al Posets Maladeta: los montañeros cambian de ruta
- El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- La ola de calor pasa factura a los bares: 'En mayo pagamos 900 euros de aire acondicionado y en julio, 2.500