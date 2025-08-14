La Primera Federación contará con su propio VAR esta temporada

El nivel en Primera Federación sigue creciendo y ya no solo respecto a los club participantes, la RFEF ha anunciado este jueves la implementación del sistema Football Video Support con la búsqueda de elevar el nivel de profesionalidad y como una ayuda más para los árbitros. "El nuevo sistema de video arbitraje, que se encuentra en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB, dotará a la categoría de un mayor rigor y transparencia arbitral, así como de una mejora del espectáculo", señala el comunicado de la RFEF.

Aunque es un sistema que no requiere la participación de un equipo arbitral de vídeo por lo que los entrenadores serán los encargados de solicitar la revisión de las decisiones o incidencias de un partido y solo podrá intervenir en cuatro supuestos. Gol / No gol, Penalti / No penalti, Tarjeta roja directa y Confusión de identidad. Para solicitar la revisión, los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Con este sistema la competición evita que los partidos sufran retrasos excesivos. En caso de que el juego se reanude, la jugada en cuestión no podrá ser modificada.

Cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. Cabe destacar que una vez realizada la solicitud (tarjeta de revisión entregada al cuarto árbitro), no podrá retirarse. Las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación.

Se confirmaron también los horarios de la primera jornada de Primera Federación. La SD Tarazona comenzará esta próxima temporada el sábado 30 de agosto frente al Hércules fuera de casa (21.30 horas) y el CD Teruel jugará el domingo 31 en Pinilla contra el filial del Betis (17.00 horas).