La gloria eterna de Manuel Mur

Si realmente fuéramos conscientes de que en un par de generaciones, cuando no estén aquellos que reconocerían nuestra cara, voz y emoción, nuestros nombres serán consumidos en el infinito por el olvido, quizá solo entonces tendríamos la cordura de no volver a caer en los silencios, en los errores y los reproches de una vida. Porque la inabarcable gloria de la eternidad queda únicamente para unos pocos, para unos afortunados, para esos que consiguen que su memoria lata en las páginas de un libro de historia, en una genialidad de una obra de arte, en una victoria o una derrota inolvidable o, mejor, colgados del nombre de una montaña.

Esta historia habla de la frágil línea que separa la fugacidad de la gloria, de cómo un fantasma que nunca fue resucitó para siempre en lo alto de Maladetas. De la muerte del pico Mir y el nacimiento de la Tuca de Mur (3.185 metros), del orgullo de una familia de montañeses y del legado de una generación de anónimos cazadores de ixarsos y bucardos que protagonizaron callados los primeros capítulos del pirineísmo.

El pasado 9 de abril, los bisnietos de Manuel Mur Ferrer, Miguel Ángel y Sergio Plaza, coronaron esta ‘modesta’ cima occidental de Maladetas para instalar una placa que recuerde a su bisabuelo. “Lo habíamos intentado en septiembre de 2019, cuando hicimos una reunión con todos los descendientes en Llanos, pero hubo una tormenta y no pudimos llegar arriba. Luego vino el Covid y lo fuimos postergando”. Hasta ahora. Aún con palas de nieve, subieron desde La Renclusa junto a tres amigos, Tomás y Javi de Casa Arnaldet y Sergi, un antiguo GREIM. Miguel Ángel, conocido como el herrero que arregló la cruz del Aneto, no había hecho nunca esquí de travesía y se preparó durante meses solo para cumplir con este reto.

Foto de la época en la que aparecen varios guías de montaña entre los que se ha identificado a Manuel Mur. / Fundación Hospital de Benasque

Esta última subida era el epílogo familiar de un hallazgo nacido de la incógnita que le carcomía a Mathias Lobera. Francés con estirpe en Benasque, estudioso del Pirineo, se preguntaba quién era ese anónimo José Mir que ostentaba esa cota desde la redacción en 1985 de la ‘lista Izard’ del Centre Excursionista de Lleida, en la que se basó la comisión franco-española, coordinada por el belga Juan Buyse, que bautizó oficialmente en 1991 los 279 tresmiles del Pirineo. No había referencias de ese hombre, como sí de José Sayó, Abadías o Delmás que nombraban las cimas colindantes, todos guías locales que acompañaban a los clientes, mayoritariamente franceses, belgas y catalanes, que querían conquistar los Montes Malditos, y cuya fama jalona agujas, corredores y picos (Russell, Cordier, Tchihatcheff, Juncadella…) en todas las crestas de Maladetas.

La consulta a remotos artículos del Centre Excursionista de Catalunya que revisaban los documentos que esos pioneros pirineístas depositaban en viejos buzones y botellas para rubricar su conquista enmendó la primera pista y el inicio de la errata. Aunque en algunos textos aparecía José Mir, en otros se citaba a un tal Manuel Mir, un apellido poco común en el valle. El registro de documentos del archivo de la iglesia de Benasque enmendó la confusión, seguramente fruto de una defectuosa transcripción de la pronunciación francesa del apellido o de una catalanización. No era Mir, sino un Mur mucho más ribagorzano.

Manuel Mur Ferrer, de Casa Anselmo, nacido el 17 de marzo de 1862, hijo de Ramón Mur y Teresa Ferrer, casado en 1892 con María Galino y padre de seis hijos. Pregonero y alguacil, sacristán, jornalero y cazador, buen amigo de José Sayó y de Francisco Cabellud, posadero del albergue del puerto. Falleció en plena Guerra Civil, el 4 de agosto de 1937, a los 75 años.

La placa que recuerda para siempre a Manuel Mur. / Sergio Plaza

Con esta información se reconstruyó el hilo y se fueron haciendo más averiguaciones retratadas en un extraordinario reportaje que recientemente ha publicado la revista Pyrénées. Se dataron al menos un ascenso a las ‘cimas occidentales’, otro al Tempestades y al menos tres al gran Aneto (10 de agosto de 1901, 25 de julio de 1902 y el 11 de agosto de 1906) acompañando a clientes, aventureros adinerados o aristócratas. Incluso se reveló su participación en la construcción de La Renclusa gracias a las partidas de manutención de las dietas cobradas.

Lobera se comunicó con la familia para informar y recabar más novedades de su memoria. Nada sabían de ese relato. “Nuestra abuela vivió con nosotros hasta los 14 años, pero nunca habló de la faceta montañera de su padre. Obviamente es todo un orgullo para la familia que nuestro apellido figure en una cima”, reconoce Sergio, asiduo montañero por herencia de padre. “La verdad es que no teníamos ni puñetera idea. Es una historia bonita, que refleja la vida de la gente de Benasque que, con su trabajo, nos dieron el territorio que tenemos ahora”, reconoce su primo José María Mur. De su bisabuelo había desaparecido hasta su sepultura.

Estas indagaciones fueron trasladadas a la nueva Comisión Asesora de Toponimia de Aragón, creada en 2016. Tras comprobar la documentación, la Tuca de Mur fue una de las modificaciones de 160 ‘tresmiles’ que ratificó el Gobierno de Aragón el 14 de septiembre de 2020. Ahora una placa de cariño recuerda a todos los montañeros que pasan por esa cima la leyenda de un nombre humilde que vivirá en la eternidad en el abrazo de Maladetas.