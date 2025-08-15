María Sanz, de nuevo en el juego

María Sanz, jugadora del Futsi Atlético Navalcarnero y de la selección española de fútbol sala, ha reaparecido después de tres meses y medio tras recuperarse de una miocarditis. A comienzos de la pasada primavera, la ala sufrió una inflamación del músculo cardíaco que la obligó a parar de forma inmediata y a someterse a un estricto seguimiento médico que le obligo a dejar la pista y le impidió competir, interrumpiendo una temporada en la que estaba brillando como una de las máximas goleadoras del campeonato.

Antes de verse obligada a parar,se había consolidado como una de las máximas goleadoras del campeonato, destacando por su velocidad y eficacia de cara a la portería. Su aportación fue clave para que el equipo se mantuviera en la lucha por los títulos, contribuyendo con goles decisivos y actuaciones importantes para el resultado. Además, su regularidad le permitió afianzarse en las convocatorias de la selección española.

Tras su vuelta, recordó el momento en el que notó que algo no iba bien: "No me lo esperaba. Yo estaba bien, pero me empecé a encontrar mal y me llevaron al hospital. Al principio parecía que solo serían unos días de observación, luego dos semanas, y finalmente fueron tres meses y medio de recuperación. Fue un shock. Por suerte no tuve secuelas graves, pero fue un momento duro".

La recuperación implicó no solo reposo, sino también paciencia y fuerza mental. Durante ese periodo de inactividad, Sanz tuvo que controlar su frecuencia cardíaca en todo momento y evitar que sus pulsaciones superaran las 166 por minuto. Este proceso le obligó a modificar su carácter y a trabajar la calma mental. "Yo suelo ser muy impaciente y nerviosa, pero esto me hizo reflexionar. Al principio corría y llegaba al límite, es claro eso no me había pasado nunca. Tuve que aprender a respirar, relajarme y ser más tranquila. Creo que ahora intento seguir con esa mentalidad, aunque en los partidos siga protestando alguna decisión arbitral", admite.

El apoyo del entorno fue clave. El alta médica definitiva llegó a finales de junio, tras una resonancia y una prueba de esfuerzo que confirmaron la total recuperación del corazón de la jugadora. A partir de ahí, Sanz empezó por su cuenta una preparación progresiva durante el mes de julio, combinando trabajo físico, fuerza y balón, hasta incorporarse sin restricciones a la pretemporada del equipo.

La reaparición oficial se produjo en el V Torneo Diputación de Ourense disputado el pasado fin de semana, en el que Sanz pudo volver a competir a pleno rendimiento. "En la última prueba de esfuerzo todo salió perfecto. Estoy físicamente como antes y puedo competir al mismo ritmo", asegura. El regreso de María Sanz supone una noticia celebrada tanto por el Futsi como por la afición del fútbol sala español. Con ilusiones renovadas y el alta médica definitiva, la jugadora vuelve a vestirse de corto con la ambición intacta y el deseo de recuperar su mejor nivel.

Su regreso coincide con una temporada cargada de retos. Por primera vez, el fútbol sala femenino celebrará un Mundial, un objetivo que ilusiona a toda la plantilla de la selección española. "Es un año especial y queremos estar todas, creo que la meta principal para la mayoría es poder ganarlo. Respecto al equipo, creo que el año pasado fue muy bonito, ya que conseguimos dos títulos y este año queremos volver a ganarlos y ojalá incluso tres, pero eso vamos a a competir en todos los partidos y a luchar por llevarnos otro reconocimento a casa", admite Sanz.

El calendario de la próxima temporada no da tregua: el equipo acaba de disputar su primer torneo de la pretemporada y viajará próximamente a Portugal para participar en la Copa Ibérica. Entre dobles sesiones y entrenamientos intensos que ha preparado el cuerpo técnico, Sanz reconoce que había ganas de volver a sentir el ritmo de la competición. "Siempre es exigente, pero teníamos muchas ganas de volver", señala.