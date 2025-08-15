Tenis
Masters de Cincinnati: Carlos Alcaraz - Andrey Rublev, en directo
El tenista murciano busca las semifinales del torneo frente al jugador ruso
Redacción
Carlos Alcaraz se enfrenta al ruso Andrey Rublev en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.
Será la quinta vez que se cruce con el moscovita, de 27 años y undécimo del ranking ATP - su tope es el quinto lugar que alcanzó en septiembre de 2021.
Para alcanzar los cuartos, Alcaraz venció por 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi. Mientras que Rublev superó al argentino Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una de las empresas investigadas por el brote de salmonelosis de Barbastro reconoce su error: 'Estamos destrozados
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética
- Del Aneto al Posets Maladeta: los montañeros cambian de ruta
- Iván Azón se marcha al Ipswich Town de la Segunda División inglesa: Cómo afecta al Real Zaragoza
- No había pasado en 40 años', este barrio de Zaragoza estalla contra el ayuntamiento por 'maltratar las fiestas populares
- El mercado se enrevesa para Txema Indias y el Real Zaragoza: 'Tranquilo no estoy. Si quieres cosas interesantes hay que correr riesgos
- Un fondo británico afronta la máxima sanción por la plantación ilegal de almendros en Pina de Ebro