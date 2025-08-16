El zaragozano Eliezer Mayenda se estrena en la Premier League

El zaragozano Eliezer Mayenda ya he dejado su nombre grabado en la primera jornada de la Premier League. El delantero anotó el primer gol del Sunderland en su vuelta a la máxima categoría después de 9 años en divisiones inferiores, e inició el camino para que los Black Cats venciesen con holgura al West Ham (3-0), sumando los tantos de Ballard e Isidor.

Mayenda ya fue un jugador importante para el Sunderland la pasada temporada en el año del ascenso donde marcó 10 goles en Segunda División. Además, en el playoff de ascenso anotó en la ida de las semifinales ante el Coventry City y en la final contra el Sheffield United hizo el tanto del empate que inició la remontada para acabar consiguiendo el ansiado sueño del club de volver a la élite después de tantos años de penurias y recientemente renovó con su club hasta el año 2030.

El delantero se ha convertido en el primer jugador nacido en Aragón que ha marcado gol en la Premier League porque aunque Ander Herrera (Manchester United) o Álvaro Arbeloa (Liverpool) lo hicieron antes que Mayenda, ellos no son naturales de la comunidad autónoma. Además, Jesús Vallejo, en su breve paso por el Wolverhampton Wanderers como cedido por parte del Real Madrid, no logró anotar ningún tanto en su estadía en el fútbol inglés y Salva Ballesta tampoco lo hizo en su etapa en el Bolton.

Pese a que el Sunderland se ha gastado más de 130 millones en este mercado estival para conseguir mantenerse en la máxima categoría, todo apunta a que el aragonés seguirá siendo uno de los puntales del equipo del norte de Inglaterra, aunque uno de los nuevos jugadores que ha aterrizado haya sido Marc Guiu, procedente del Chelsea, que será su principal competencia por ser la referencia ofensiva de los Black Cats, pero este comienzo del zaragozano solo refuerza la idea de que puede ser su temporada de explosión en la élite del fútbol.

Mayenda comenzó su carrera en el CD Ebro antes de que su familia emigrase a Francia donde continuó su carrera en las categorías inferiores del FC Sochaux, donde fue creciendo con el paso de los años hasta debutar con el primer equipo en un partido de la Copa de Francia contra el Nantes. Dos años en el primer equipo de este club francés le sirvieron para dar un paso más y firmar en 2023 por el Sunderland. Tras una cesión en el Hibernian escocés para adaptarse al fútbol británico ha ido evolucionando hasta ser una estrella en el Stadium of Light.