Los aragoneses Arcas y Castrillo, en el equipo Movistar para la Vuelta a España

El equipo Movistar ha anunciado este lunes los ocho corredores con los que participará en la Vuelta a España 2025, que comenzará el sábado en Turín (Italia), un bloque en el que destaca la ausencia de su líder, Enric Mas, baja para toda la temporada por una tromboflebitis en la pierna izquierda que le mantiene inactivo desde su abandono en el pasado Tour de Francia.

La formación del conjunto español está integrada por Jorge Arcas, Carlos Canal, Pablo Castrillo, Iván García Cortina, Javier Romo, el venezolano Orluis Aular, el ecuatoriano Jefferson Cepeda y el alemán Michel Hessmann.

Arcas será el corredor más experimentado del grupo, ya que estará en su sexta participación en una Vuelta a España. Además, cuenta con un Tour de Francia en 2021 y un Giro de Italia en 2022. Según informa la escuadra, "presenta un bloque sólido y compensado, que buscará ser protagonista a lo largo de toda la carrera".

Castrillo no entraba en los planes del equipo, pero dadas las bajas producidas el de Jaca ha sido incluido en la lista. Este año, ha disputado 64 días de competición contando el Tour de Francia, su principal objetivo esta temporada. Para él, será su segunda Vuelta a España tras el éxito del año pasado con dos victorias, en la etapa doce el 29 de agosto y tres días después, la quince del circuito con el Kern Pharma.

Mientras tanto, Canal, Cepeda y García Cortina estarán en la línea de salida por cuarta vez y Aular y Romo por segunda, en tanto que para Hessmann será su estreno en la Vuelta.