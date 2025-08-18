Joaquín Ruiz Lorente, subcampeón de la FIBA Asia Cup 2025

El entrenador asistente de China, Joaquín Ruiz Lorente, se hizo con la medalla de plata de la FIBA Asia Cup. El gigante asiático cayó por un apretado 90-89 ante Australia, favorita a medalla, que se alzó con su tercer título consecutivo en el torneo. El equipo del técnico aragonés, tuvo en sus manos el tiro ganador a 3,9 segundos del final, pero falló, sellando el ajustado desenlace que contó con intercambios constantes en el marcador.

El paso del conjunto asiático por el torneo no quedó indiferente. China aseguró su pase con una contundente victoria por 100-58 sobre Japón en la fase clasificatoria, donde destacaron Hu Jinqiu y Zhao Rui como principales anotadores.

En la fase de grupos, los chinos la cerraron con triunfos sólidos, ante Jordania ganaron 90-68, liderados por Cheng Shuaipeng (20 puntos), y vencieron a Corea del Sur con un resultado de 79-71, rompiendo una sequía de semifinales en el torneo que se extendía por diez años. En semifinales, el equipo superó a Nueva Zelanda por 98-84, liderado por la gran actuación de Zhao Rui (24 puntos).

Tras no haber llegado a las semifinales en 2017 ni en 2022, este subcampeonato significa la vuelta de China a la élite continental. Perder por un solo punto en la final contra Australia, invicta desde que entró al torneo en 2017 y que suma ya 18 victorias consecutivas en Asia refleja el alto nivel del equipo chino, que tiene como próximo objetivo participar en el Mundial de Qatar de 2027.

Joaquín Ruiz Lorente aterrizó en China en septiembre de 2016 para incorporarse al cuerpo técnico del Liaoning Flying Leopards, como entrenador asistente, tras haber dirigido previamente a la selección de Panamá. Allí, se convirtió en una pieza clave para el equipo, ya que en 2018 logró conquistar la CBA, la liga profesional china, por primera vez en su historia. Su aventura en el gigante asiático se prolongó varios años: tras destacar en Liaoning, fue parte del cuerpo técnico del Guangzhou Loong Lions y, desde el verano de 2024, ejerce como asistente del entrenador Guo Shiqiang en la selección de China.

El zaragozano también fue entrenador del CAI Zaragoza, y como jugador estuvo en el conjunto rojillo, el Unicaja, el Peñas Huesca y el Cantabria Lobos.