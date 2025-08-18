Voleibol

El Pamesa Teruel empieza la pretemporada

El equipo de la Superliga empieza los entrenamientos para la temporada 25-26

El Pamesa Teruel Voleibol comienza la pretemporada junto al equipo técnico y la alcaldesa de Teruel

El Pamesa Teruel Voleibol comienza la pretemporada junto al equipo técnico y la alcaldesa de Teruel / CLUB VOLEIBOL TERUEL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Este lunes, en el pabellón de Los Planos, el Pamesa Teruel comenzaba los entrenamientos del equipo de Superliga para la temporada 25-26. En la pista estaban los jugadores de la primera plantilla, los de la base que van a realizar la pretemporada con el primer equipo, y el cuerpo técnico capitaneado por Fabián Muraco juntoa el presidente Sergio Puerto. Emma Buj, la alcaldesa de Teruel, también les quiso dar la bienvenida y desearles suerte para los enfrentamientos de la próxima temporada.

El equipo de voleibol turolense quiere volver a recuperar el escalafón principal que Pamesa ha venido ocupando dentro del panorama nacional. Para ello, se ha preparado un nuevo proyecto con mayor profundidad y capacidad de rotación para que Muraco pueda dirigir los partidos de la competición, la cual comienza el próximo 25 de octubre en casa ante Sant Pere i Sant Pau.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents