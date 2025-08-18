Voleibol
El Pamesa Teruel empieza la pretemporada
El equipo de la Superliga empieza los entrenamientos para la temporada 25-26
Este lunes, en el pabellón de Los Planos, el Pamesa Teruel comenzaba los entrenamientos del equipo de Superliga para la temporada 25-26. En la pista estaban los jugadores de la primera plantilla, los de la base que van a realizar la pretemporada con el primer equipo, y el cuerpo técnico capitaneado por Fabián Muraco juntoa el presidente Sergio Puerto. Emma Buj, la alcaldesa de Teruel, también les quiso dar la bienvenida y desearles suerte para los enfrentamientos de la próxima temporada.
El equipo de voleibol turolense quiere volver a recuperar el escalafón principal que Pamesa ha venido ocupando dentro del panorama nacional. Para ello, se ha preparado un nuevo proyecto con mayor profundidad y capacidad de rotación para que Muraco pueda dirigir los partidos de la competición, la cual comienza el próximo 25 de octubre en casa ante Sant Pere i Sant Pau.
