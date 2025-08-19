El Descenso Internacional del Cinca reunirá a más de 600 palistas

La sede de la Diputación Provincial de Huesca acogió este martes a presentación oficial del XXVI Descenso Internacional del Cinca, que se celebrará el próximo domingo 24 de agosto en el tramo fluvial entre Fraga, Torrente de Cinca y Mequinenza. La cita volverá a convertir el río en un escenario de deporte, turismo y convivencia, con más de 600 palistas inscritos, una destacada participación internacional y la previsión de superar las expectativas en el número de personas interesadas en la prueba, entre acompañantes y público.

El diputado de Turismo, Sergio Serra, destacó que el Descenso del Cinca «es deporte, es turismo, es medio ambiente y es convivencia», y recordó el doble reconocimiento recibido este año: Actividad de Interés Turístico de Aragón y Prueba de Interés Especial de la Federación Española de Piragüismo. «Huesca no es solo montaña, esquí o cicloturismo; también es río, deporte en plena naturaleza y orgullo de una tierra que se implica en cada metro del recorrido», señaló Serra, quien deseó que la edición sea «un éxito de participación, organización y repercusión».

Este año se ha incrementado la participación internacional hasta los 60 palistas procedentes de Portugal, Chile, Argentina y Uganda y se han agotado las inscripciones populares con 400. Esta prueba saldará a las 9.40, diez minutos después de que tomen la salida los más de 150 inscritos en la competición. Con más de dos décadas de trayectoria, esta prueba se ha consolidado ya en el calendario nacional.