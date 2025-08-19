Nuevas esperanzas en el Wanapix

Ayer, el Wanapix InterSala10 empezó sus entrenamientos para la próxima campaña, «con muchas ganas porque comenzamos una pretemporada ilusionante después de jugar el playoff de ascenso el año pasado y ser eliminadas en la primera ronda», comenta Nano Modrego, el entrenador del equipo.

El objetivo principal es volver a alcanzar los playoffs de ascenso y tener el mismo nivel que en la anterior Liga regular, o incluso mejor: «Ver de lo que somos capaces y crecer como equipo, un poco más de lo que ya crecimos el año pasado. El primer año fue un aprendizaje total en el que nos quedamos a las puertas del playoff, y el año pasado conseguimos entrar», recuerda el técnico y añade: «Yo creo que este año con la experiencia previa tenemos que aprender que realmente lo importante es saber manejar la situación».

Respecto a los errores del equipo, Modrego está bastante satisfecho ya que sólo perdieron cuatro partidos en toda la temporada. «En líneas generales cometimos muy pocos. Perdimos tres partidos en liga regular y luego un partido en playoff, es un número buenísimo. Tenemos que mejorar en cuanto a mentalidad, yo creo que ese es uno de los mayores errores que hemos tenido, pero que ya estamos corrigiendo», admite.

Además, uno de los aspectos más importantes que destaca el entrenador es la faceta personal del grupo, en la que también cuenta el compañerismo entre las jugadoras: «Que todas sepan asumir el rol que le toca a cada una es complicado dentro de una dinámica grupal porque cada una tiene un rol y muchas veces es el que ellas quieren, pero en otras ocasiones es el que el equipo decide. Ahí se encuentra la lucha de los egos y saber cómo gestionarla».

La unión del equipo influye en la visión del Wanapix y la relevancia de cada una de ellas dentro del campo: «La temporada es muy larga y hay muchos momentos en las que algunas están mejor que otras compañeras, pero tienen que saber que todas son necesarias y que, en un momento determinado van a ser importantísimas para todo el grupo».

Según Marta García, la capitana del Wanapix InterSala10, los nuevos fichajes «se van a adaptar muy bien, somos muy amigas entre nosotras y es algo que se nota a la hora de competir. Creo que hemos mejorado en la faceta ofensiva con la llegada de Mazas y Elena, y sobre Yaiza creo que es una persona muy inteligente y por nuestra manera de jugar nos va a venir muy bien».

Y es que la plantilla del Wanapix contará con tres nuevas incorporaciones: Ana Mazas, que ya había estado en las filas del equipo zaragozano, pero el año pasado tuvo que salir de la capital aragonesa por temas académicos; Elena Sánchez, que estuvo entrenando sin ficha con el equipo toda la temporada anterior; y Yaiza Sien recién llegada del Colo-Colo.

El Wanapix ha contado con quince jugadoras para el comienzo de pretemporada con sólo una nueva integrante en el grupo por lo que la unidad y relación entre las jugadoras apenas varía respecto al anterior. A su vez, esta característica es favorable para el entrenador del conjunto aragonés: «A Yaiza la he podido ver en muchos vídeos por lo que tenía información y conocimiento sobre su forma de jugar antes de que llegara. Que solo haya una jugadora nueva ayuda a que el grupo esté muy unido, que todas se conozcan entre ellas y que yo conozca a la mayoría».

El buen ambiente que hay entre las jugadoras es una motivación más para obtener los resultados que quiere el club. «El año pasado ya se demostró e influyó en que hiciéramos una buena temporada, aunque por circunstancias deportivas nos quedamos en el playoff. La verdad es que yo estoy muy contento con el grupo que tenemos formado, pero hay que seguir creciendo y mejorando, esa es la meta final», concluye.