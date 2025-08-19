Sergio Samitier será el cuarto aragonés en la Vuelta

El barbastrense Sergio Samitier será el cuarto aragonés en liza en la Vuelta a España que empieza este sábado tras confirmar su equipo, el Cofidis, la lista de ocho corredores que tomarán la salida en Turín. Samitier se une así a los ciclistas del Movistar Team Jorge Arcas y Pablo Castrillo y al del Caja Rural-Seguros RGA Fernando Barceló para completar el póker de aragoneses. Los cuatro ciclistas son de la provincia de Huesca. De esta forma, todos los corredores de élite de la comunidad participarán en la prueba española.

La presencia del oscense Fernando Barceló ya la anticipó su equipo hace varias jornadas, mientras que la de Sergio Samitier la ha hecho oficial la formación francesa este martes.

La mayor sorpresa fue el anuncio ese lunes de la presencia de los dos aragoneses de Movistar en el ocho que estará en Turín. La formación telefónica debido a los problemas físicos por una tromboflebitis en el pasado Tour de Francia de su líder natural, el mallorquín Enric Mas, y la caída que dejó maltrecho en Burgos al colombiano Nairo Quintana se ha visto obligada a reestructurar lo inicialmente planificado.

Pablo Castrillo, inesperado doblete

Así, el jaqués Pablo Castrillo, que llega con los galones de su doble triunfo en la pasada edición con Kern Pharma, se ve obligado a hacer doblete tras debutar el pasado mes de julio en el Tour de Francia. Una situación inesperada que no entraba en los planes de comienzo de temporada.

Por su parte, sobre el serrablés Jorge Arcas volverá a recaer la tarea y la responsabilidad de ejercer de capitán de ruta del equipo de Eusebio Unzúe.

Cuatro aragoneses en la Vuelta, el máximo histórico

La presencia de cuatro aragoneses, el máximo histórico registrado, solo se ha dado en tres ocasiones en la carrera española. La primera vez fue en la décima edición, en 1955, con José Escolano y Ricardo Catalán, que acabaron en los puestos 30 y 48, y Mariano Corrales y José Gascón.

Hubo que esperar hasta 2005 para poder volver a ver a cuatro ciclistas de Aragón con un dorsal en la Vuelta: José Miguel Elías (31), Ángel Vicioso (48) y Jorge García (108), mientras que David Cañada abandonó en la decimonovena etapa.

En la salida de las Salinas de Torrevieja (Alicante) en la 74ª edición de la Vuelta en 2019 se reunieron Fernando Barceló y Sergio Samitier, con Euskadi-Murias, y Jorge Arcas, con Movistar, Jorge Arcas, fue la primera vez desde 2006 que había más de dos ciclistas aragoneses con dorsal.

En la 61ª Vuelta coincidieron en la salida de Málaga el zaragozano David Cañada (Saunier Duval) y José Miguel Elías Galindo y Jorge García (Colchón Relax).

En los últimos años, la mayor representación aragonesa ha sido de dos en 2024, 2023 y 2020 con Arcas presente en todas dos de ellas junto a Barceló y una con Castrillo. En 2021 solo estuvo Barceló y en 2022 no hubo aragoneses.

En este 2025 se da la circunstancia de que tanto Pablo Castrillo como Sergio Samitier, disputarán su segunda grande en una misma temporada. El jaqués estuvo en el Tour, donde firmó un décimo puesto en la contrarreloj de Caen, y acabó el 110. El barbastrense debutó en el Giro y acabó el 52.

Solo siete aragoneses han doblado

Así, Castrillo y Samitier se unen el reducido grupo de cinco aragoneses que a lo largo de la historia han disputado al menos en una ocasión dos grandes vueltas en un solo año.

El primero en hacerlo fue Ángel Ibáñez, natural del Bárboles, que en 1967 disputó la Vuelta y el Tour. Ese año se convirtió, además, en ser el primer aragonés en ganar una etapa en una grande y lo hizo en un lugar tan emblemático para los zaragozanos como la plaza del Pilar.

El siguiente en hacerlo fue Carlos Hernández, la primera vez en 1983 y que lo repitió hasta en seis ocasiones más, siempre en Vuelta y Tour, ya que de hecho no disputó ningún Giro.

Fernando Escartín fue el más prolífico y de las veinte grandes que disputó a lo largo de su carrera, hasta en ocho ocasiones hizo doblete, el primero en 1993. Dos fueron Vuelta y Tour, antes del cambio de fechas de la carrera española en 1995; cuatro fueron Tour y Vuelta y cerró en 2002 con Giro y Vuelta.

David Cañada compitió en quince grandes e hizo cinco dobletes entre 2003 y 2007, en los que además hizo las tres combinaciones posibles: Giro-Tour en 2007; Giro-Vuelta en 2004; y Tour-Vuelta en 2006, 2005 y 2003.

El último en hacer doblete, antes de Castrillo y Samitier, fue Ángel Vicioso con cuatro en sus diecisiete grandes.