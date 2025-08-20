La cantera del César Augusta apunta alto

El FSF César Augusta ya está con los entrenamientos de la pretemporada y es que, el pasado martes, el equipo empezó el trabajo grupal junto a los técnicos. “Empezamos con bastante ilusión y muchas ganas de ver a las chicas, el cuerpo técnico es nuevo y tenemos varios fichajes importantes que aumentarán la competitividad del equipo”, reconoce Eduardo San Gervasio, entrenador del equipo.

La próxima temporada el conjunto aragonés contará con dos nuevas incorporaciones: Ibuki, la jugadora japonesa procedente del Torreblanca Melilla, e Iris Amaro, del CN Caldes. Los refuerzos son necesarios para la 25-26 para cubrir las bajas de Andrea Martínez, segunda máxima goleadora de la 24-25, y Lioba, una jugadora que volvió a España tras dos años en la liga italiana y cuenta con experiencia en Primera y Segunda División.

Además, San Gervasio está trabajando junto a Raúl Moya, segundo entrenador, y Alejandro Triviño, entrenador de porteros, en el proyecto deportivo de la nueva campaña desde junio: “Sobre todo, estamos preparando a las chicas jóvenes, el club tiene una gran cantera y lo realmente importante es seguir haciéndolas crecer. Nos estamos centrando en cómo vamos remodelando la plantilla y ajustando a las nuevas jugadoras”.

Los objetivos están claros para el club: “El principal es mantener la categoría y motivar a las jugadoras porque sabemos que tienen mucho potencial. El año pasado eran cinco jugadoras juveniles dentro de la primera plantilla y este año se mantiene el mismo número, todas pertenecen prácticamente al club”. Y el técnico añade: “Lo importante es trabajar sobre las ideas del modelo de juego que tenemos planteado el nuevo cuerpo técnico, que las chicas empiecen a entender e interiorizar qué queremos. Yo creo que estaremos preparados en dos o tres semanas para competir en la Copa de Aragón”.

El FSF César Augusta cuenta con diez años de historia y ha apostado desde el principio por el fútbol sala femenino. Cabe destacar que la pasada temporada contaba con catorce equipos femeninos en competición y quiere contar con sus jugadoras para conseguir alcanzar la máxima categoría.

Respecto a la temporada anterior, el entrenador destaca la defensa del conjunto aragonés como principal ventaja sobre el resto de equipos de la clasificación. “Era un grupo muy difícil de superar, prácticamente en los marcadores parciales con todos los equipos, exceptuando cuatro de la categoría, conseguimos estar por encima de todos. La plantilla quedó octava clasificada, incluso podría haber hecho un poco más, pero realmente el año pasado fue una temporada muy exitosa a nivel deportivo”, dice.

Aunque las lesiones obligaron a San Gervasio a buscar soluciones rápidas, el equipo se sorprendió al conseguir una gran cantidad de puntos. “La temporada es muy larga y hay muchas circunstancias que alteran lo que tenías planteado, tienes que ir adoptando medidas sobre la marcha. Era una plantilla muy limitada debido a las bajas y la decisión que tomamos fue contar con jugadoras de la Primera Autonómica del club con mucha proyección”, admite.

El entrenador del conjunto aragonés ensalza el trabajo de la canterana Noa Gimeno, que fue convocada con la selección absoluta sub-19, lo que también implica una responsabilidad respecto a la formación que plantea el equipo técnico del club. “El proyecto del FSF César Augusta está empezando a dar sus frutos y sabemos que es un trabajo continuo. Habrá jugadoras que quieran continuar en el proyecto y otras que no, pero la verdad es que es muy gratificante verlas crecer desde los ocho o diez años y que puedan debutar en Segunda División. Ese realmente es el logro que queremos conseguir”, concluye.