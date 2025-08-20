Turistas, silencios y tres puntos: así fue el primer día de Xabi Alonso en el Bernabéu

La ruta por los aledaños del Santiago Bernabéu antes del primer partido de la temporada, el de este martes contra Osasuna, permitía extraer enseguida dos conclusiones del madridismo del verano de 2025. La primera, estética, que la camiseta suplente de este año, azul y con el logotipo vintage de Adidas, está siendo un exitazo. La segunda, pasional, que el 10 de Mbappé se ha vendido mejor que bien: quien tuviera la del año pasado con el 9 ha decidido doblar el gasto y quien no la hubiese comprado entonces lo ha hecho en las últimas semanas.

Acaso llamaba la atención, bastante incluso, la escasez de camisetas del nuevo inquilino del banquillo blanco, otrora venerada estrella en el terreno de juego. Quien escribe estas líneas no vio mientras remontaba la Castellana ni una sola camiseta con el 14 de Xabi Alonso a la espalda. Como si fuera una suerte de recordatorio simbólico de que en el Real Madrid los entrenadores se conciben como meros males necesarios para el brillo de sus futbolistas. Quizá solo José Mourinho, uno de tantos maestros del tolosarra, logró quebrar esa ley no escrita.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Osasuna. / Mariscal / EFE

Un Bernabéu lleno

El madridismo tenía ganas de volver a ver a Mbappé, que correspondió marcando el gol de la victoria, de descubrir a Mastantuono y a Huijsen, de enamorarse definitivamente de Arda Güler como ya lo está de Carvajal y Valverde. Faenas triviales y recreativas tan propias de esta época del año, un agosto madrileño del que huyen los locales y al que acuden los turistas, mucho más presentes que nunca en un Bernabéu lleno hasta la bandera para el estreno liguero.

No, Xabi Alonso no iba a sentirse protagonista en el que quizá sea el debut más tardío en el Bernabéu para un entrenador del Real Madrid en toda la historia. No tomó posesión de su banquillo hasta su séptimo partido oficial, tras los seis del Mundial de Clubs en EEUU. Aunque, claro, no es un terreno que desconozca, después de 111 partidos como local con la camiseta blanca y cinco visitas con las camisetas de la Real Sociedad (3), Liverpool (1) y Bayern (1).

Xabi Alonso da instrucciones a Mastantuono. / Associated Press/LaPresse / LAP

"Tebas vete a Miami"

No hubo una ovación especial de la heterodoxa grada blanca hacia su nuevo entrenador. Tampoco encontró seguimiento el cántico de "¡Xabi, Xabi!" lanzado en el minuto 4 desde la Grada Fans, también en el 49, que es el 4 de la segunda parte, todo perfectamente planificado. Aunque, siendo justos, ninguno lo tuvo en todo el partido, ni siquiera el de "Tebas, vete a Miami", más 'pipero' que nunca el coliseo blanco, más espectador que aficionado el asistente al Bernabéu este martes.

"Estoy muy contento de volver al Bernabéu. Al nuevo Bernabéu. Cómo suena, cómo vas anticipando lo que podemos hacer aquí...", decía después el preparador vasco, reconociendo que a su equipo le había faltado "frescura", pero ponderando que llevan "dos semanas de pretemporada" y que todavía necesitan "mejorar y coger ritmo".

Xabi Alonso. / Associated Press/LaPresse / LAP

Lo único que preocupaba a Xabi Alonso es que su obra hablara con él, que sus jugadores le brindaran un triunfo en su 'première' mientras van adoptando su credo como propio. De ahí que, desde el pico del área técnica, solo rompiera su pose con los brazos en jarras para aplaudir esfuerzos en la presión tras pérdida y para reclamar más velocidad en la circulación de la pelota, muy atascada durante casi todo el partido pese al absoluto dominio de balón de sus jugadores.

Xabi enseña sus jerarquías

Lo que sí demostró Alonso, con hechos y sin necesidad de palabras, es que la única jerarquía que va a respetar es la que marca su ideario. Rodrygo aparece por detrás de Brahim, Mastantuono y Gonzalo, en ese orden aunque con la pinta de que el argentino adelantará al hispano-marroquí en breve. También, que Mbappé está por delante de Vinicius, quien fue sustituido para dar entrada al delantero de la cantera.

La última victoria como jugador de Xabi Alonso en el Bernabéu fue ante Osasuna (4-0), la primera como entrenador ha sido ante idéntico rival. Un partido que no será recordado en el imaginario del madridismo, salvo por el puñado de debuts en Chamartín, por el de su entrenador y los de Huijsen y Alexander-Arnold. También, claro por el primer día de blanco de Carreras y de un Mastantuono que, al grito de "¡Franco, Franco, Franco!", ya concita el entusiasmo de su nuevo público.

