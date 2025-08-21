BALONCESTO
La España de Claudia Lostal y Jotacé Marcos busca la final del Eurobasket U16
El equipo español se mide a Letonia este viernes a las 17.00 horas
La selección española U16, que cuenta entre sus filas con la zaragozana Claudia Lostal y con Jotacé Marcos en el cuerpo técnico, se mide este viernes a Letonia en las semifinales del Eurobasket U16 (17.00 horas) en busca de un hueco en la gran final que se disputará el sábado. La U16 quiere otra medalla tras el oro conseguido este mismo verano en el Festival Olímpico de la Juventud Europea.
España ha llegado hasta las semifinales sin apuros, superando por el camino a Gran Bretaña, la propia Letonia, Eslovenia, República Checa y Francia. Por su parte, Letonia perdió contra Eslovenia y España, ganó a Gran Bretaña y, en las eliminatorias, ha superado a Hungría e Italia. Claudia Lostal está promediando 8,6 puntos y 7,8 rebotes para 12,4 de valoración.
