El Olivar coge el VIII Torneo Nacional Eboca de fútbol juvenil

El Estadio Miralbueno El Olivar ha sido este jueves escenario de la presentación oficial de la VIII Edición del Torneo Nacional Eboca de fútbol juvenil, que se disputará los días 23 y 24 de agosto. El acto ha contado con la asistencia de la Junta Directiva del club, representantes institucionales, de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, patrocinadores, colaboradores y medios de comunicación.

Posteriormente intervino Francisco Rúa, coordinador de Fútbol y director del torneo, quien subrayó el nivel deportivo de los equipos participantes. En representación de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, tomó la palabra Juan Quintana (Secretario General), acompañado por Francisco Ramo (Presidente del Comité de Árbitros) y Raúl Martínez (Director de la Escuela de Entrenadores).

El patrocinador principal también tomó la palabra: Fermín Caviac (responsable comercial de Eboca), agradeció la confianza del club y reafirmó el compromiso de la compañía con el deporte aragonés.

En nombre de EM El Olivar, el vicepresidente José Luis Josa agradeció la implicación de instituciones, patrocinadores y colaboradores en esta nueva edición. Finalmente, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, clausuró el acto, animando al club a seguir impulsando torneos de este nivel en el futuro.

En esta edición participarán seis equipos: Real Zaragoza, CD Numancia, Santo Domingo Juventud, CD Castellón, EFB Calatayud y EM El Olivar, que competirán en un formato que combina partidos de 45 minutos en la jornada del sábado y de 90 minutos (dos tiempos de 45) en la del domingo.

El torneo cuenta con el patrocinio principal de Eboca, así como la colaboración de Hyundai Seulcar, Pick Technology, Tikedo, Mercury y Solucion Sport, y el apoyo institucional de Zaragoza Deporte y Gobierno de Aragón.

Todos los encuentros podrán seguirse en directo a través del streaming de Aragón Televisión, permitiendo que familias y aficionados de toda España disfruten del mejor fútbol juvenil.