El 'playoff', la ambición del Entrerríos Automatización

El pasado lunes, el Entrerríos Automatización femenino empezó la pretemporada, pero las jugadoras ya contaban con preparación previa personal de las semanas anteriores. El comienzo de los entrenamientos está siendo intenso, con sesiones durante todos los días de la semana y mucha carga de trabajo en pista. “La verdad que veo a todas las chicas con mucha ilusión y ganas de empezar la temporada ya”, afirma Sara González, capitana del equipo aragonés.

En la temporada anterior, la delantera consiguió marcar 17 goles en 15 partidos de Liga, hasta que una lesión le obligó a pasar por quirófano y retirarse de la pista. Actualmente, se encuentra en la recta final de su recuperación: “Estoy entrenando aparte con la preparadora física y espero volver lo antes posible para poder ayudar al equipo”.

Según Sergio Molina, director deportivo, los objetivos que se plantea el grupo para la próxima campaña son ambiciosos: “El año pasado éramos un equipo recién ascendido y el objetivo era salvarse sí o sí y este año, sin perder obviamente eso de vista, hemos reforzado con tres jugadoras que creo que suben el nivel de la plantilla. Eso hace que manteniendo el bloque pensemos en cotas un poco mayores, como puede ser intentar meternos en el playoff de ascenso”.

En la pasada temporada, la ilusión por haber ascendido a Segunda División fue un empujón para mantenerse en la categoría. “Somos un equipo que llevábamos tres temporadas intentando ascender y perdíamos siempre el playoff de ascenso, después de haberlo conseguido y mantener prácticamente a todas las jugadoras logramos demostrar que podíamos estar en esta categoría. Fue uno de los pilares fundamentales, además del buen ambiente que hay en el vestuario y eso es muy importante en un deporte de equipo”, admite Molina.

Para la próxima campaña, el equipo contará con un mayor conocimiento en la categoría gracias a los fichajes que han realizado en el mercado: “Hemos fichado a jugadoras con experiencia en Primera División y muchos años en Segunda. Las jóvenes que tenemos en la plantilla, que son varias, ya tienen un año más tanto de edad como en la categoría y es algo que también se va a notar. Con esos fichajes reforzamos todas las líneas del equipo, pero es un grupo muy compensado en todas sus posiciones”.

Además de que el equipo técnico contará con una mayor cantidad de información sobre la categoría respecto a la temporada 24-25: “El año pasado éramos todos nuevos en la categoría, pero ya sabemos más de los rivales. Conocemos las debilidades y fortalezas del resto de equipos”.

La característica de que el equipo esté unido es clave para Molina, aunque las nuevas incorporaciones puedan provocar un ambiente de rivalidad entre las jugadoras. “Las nuevas jugadoras se han integrado desde el principio porque son chicas que conocían a varias personas del equipo, por lo que la unidad del grupo sigue siendo muy buena. Es verdad que los fichajes hacen que la exigencia aumente por lo que creemos que va a generar mayor competitividad y eso a veces es complicado de gestionar, ya no solo por el cuerpo técnico sino por las propias compañeras, pero que es sana y necesaria para un equipo que quiere y puede pelear por cosas importantes”, concluye el director deportivo.