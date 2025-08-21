El Wanapix se refuerza con Samuel Freire tras la baja de Lustosa

El Wanapix y el ATP Iluminación Ribera Navarra han llegado a un acuerdo para la cesión de Samuel Freire. El pívot brasileño tiene 23 años y ha llegado este verano al conjunto navarro procedente del Fundao de la Primera División de Portugal, donde ha jugado las dos últimas temporadas en la Liga Placard, anotando 12 goles. Freire reforzará así al conjunto aragonés en su regreso a la Segunda División tras no poder mantener la categoría el pasado curso.

Además, Freire ha jugado en Esporte Futuro, Carlos Barbosa, AGE Futsal y Sao Paulo antes dar el salto a Europa, tanto en su etapa profesional como de formación. Freire es un pívot con mucha movilidad, que domina tanto el juego de espaldas como de cara a portería y que ofrecerá nuevas variantes a Jorge Palos después de que no se haya podido formalizar la llegada de Matheus Lustosa por un problema de salud.

Y es que el club aragonés también informó estejueves de la baja del brasileño. El jugador ha pedido a la entidad no jugar durante unos meses al fútbol sala para recuperarse de un problema de salud, ya que entiende que es su máxima prioridad, explicó el club.

«El Wanapix, en consonancia con el pensamiento del jugador, ha respetado y comprendido la decisión de Lustosa y le ha mostrado todo su apoyo, ya que para el club lo más importante es el bienestar personal del futbolista por encima del apartado deportivo. Aunque para la planificación de la temporada del Wanapix es un contratiempo, el club está trabajando y evaluando diferentes opciones para que la afección sea la menor posible. Desde el Wanapix deseamos que Matheus Lustosa se recupere completamente, vuelva al fútbol sala y nuestros caminos se vuelvan a cruzar en un futuro», señaló la entidad en su nota de prensa.

«Viene a solucionar el problema con Lustosa, que era un jugador muy importante para el proyecto, y los tiempos no son los mejores porque el mercado está muy complicado. Es un jugador que nos gusta, que ya conocíamos porque le hicimos seguimiento, pero que no se pudo dar porque firmó en Primera División», explica Jorge Palos.

«Pese a su juventud tiene experiencia en la Primera División portuguesa y en un buen club. Es un pívot dominante, que da salida bien, protege bien el balón, es un buen defensor y es intenso y disciplinado», comenta el entrenador del Wanapix. El club zaragozano se encuentra ya trabajando en plena pretemporada. Este sábado afronta el Trofeo Ciudad de Zaragoza precisamente contra el ATP Iluminación Ribera Navarra.