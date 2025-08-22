La aragonesa Alba Bautista se despide del Mundial de Río sin billete a las finales

Las representantes españolas Alba Bautista y Lucía González no lograron clasificarse para las finales individuales del Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica, que se celebra en Río de Janeiro, tras quedar fuera del corte que daba acceso a las 18 mejores.

Mientras que la turolense finalizó en la 20ª posición con una puntuación total de 82.450, Lucía González terminó 24ª con una nota de 80.750, tras una participación marcada por la irregularidad y los nervios propios de una cita mundialista.

El protagonismo en el campeonato volvió a recaer sobre la alemana Darja Varfolomeev, actual campeona olímpica y mundial, que dominó de principio a fin. Con una ejecución impecable en cinta y un brillante ejercicio de mazas, logró unos sólidos 92.850 puntos en el concurso completo, una cifra inalcanzable para sus rivales, y más en una competición que ya destacaba por unas puntuaciones bajas.

En lo más alto de la clasificación general la acompañan la ucraniana Taisiia Onofriichuk (90.150) y la búlgara Stiliana Nikolova (88.800).

Las españolas, desde luego, salieron a competir con la presión de tener que arriesgar para seguir en la pelea por las medallas. González buscó la remontada tras una primera jornada de aro y pelota poco regulares, pero un 27.500 en mazas y una pérdida en su ejercicio de cinta (26.100) la dejaron sin opciones.

Bautista, en cambio, brilló con las mazas (27.950) y se agigantó con un homenaje en su ejercicio de cinta a la plata olímpica lograda por el conjunto nacional en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Sin embargo, un riesgo no completado le costó caro: su 26.850 la dejó fuera de la final por escaso margen, después de que el batallón italiano, compuesto por Sofia Raffaeli y Tara Dragas, rápidamente la destronara.

Pese a que la participación de las gimnastas individuales llegó a su fin, España sueña todavía con llevarse al menos una medalla a casa, a la espera de que compita este sábado el conjunto formado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, vigentes triple campeonas de Europa y de la Copa del Mundo de Cluj-Napoca (Rumanía).