Baloncesto
La España de Claudia Lostal vence a Letonia y pasa a la gran final del Eurobasket U16
La selección ha dominado a sus rivales (81-24) y su rival por el título será Alemania o Eslovenia
La selección española sigue dominando a sus rivales a placer en este Eurobasket U16 y en la semifinal contra Letonia no iba a ser menos (81-24). El combinado nacional peleará por la medalla de oro y será la segunda que puede conseguir esta plantilla tras haberse colgado el metal dorado en el Festival Olímpico de la Juventud Europea este mismo verano. La aragonesa Claudia Lostal aportó 8 puntos y 8 rebotes en los casi 18 minutos que estuvo en pista para acabar con un 4 de valoración.
El rival en la final del campeonato continental saldrá del vencedor entre Eslovenia y Alemania, partido que se disputa este viernes a partir de las 19.30 horas. El duelo definitivo por el título se disputa este sábado también a las 19.30 y la selección española está rozando con los dedos otro trofeo en categorías inferiores.
