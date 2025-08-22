Baloncesto

La España de Claudia Lostal vence a Letonia y pasa a la gran final del Eurobasket U16

La selección ha dominado a sus rivales (81-24) y su rival por el título será Alemania o Eslovenia

Claudia Lostal, durante el partido de semifinales ante Letonia

Claudia Lostal, durante el partido de semifinales ante Letonia / FIBA

Hugo Franco

Zaragoza

La selección española sigue dominando a sus rivales a placer en este Eurobasket U16 y en la semifinal contra Letonia no iba a ser menos (81-24). El combinado nacional peleará por la medalla de oro y será la segunda que puede conseguir esta plantilla tras haberse colgado el metal dorado en el Festival Olímpico de la Juventud Europea este mismo verano. La aragonesa Claudia Lostal aportó 8 puntos y 8 rebotes en los casi 18 minutos que estuvo en pista para acabar con un 4 de valoración.

El rival en la final del campeonato continental saldrá del vencedor entre Eslovenia y Alemania, partido que se disputa este viernes a partir de las 19.30 horas. El duelo definitivo por el título se disputa este sábado también a las 19.30 y la selección española está rozando con los dedos otro trofeo en categorías inferiores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una mujer se refugia 'aterrada' en un estanco de Zaragoza tras una paliza de su pareja
  2. El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
  3. Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
  4. Los productores de cereza de Aragón se preparan para 'la ventana interesante' de comerciar con China
  5. La empresa de la que surgió el brote de salmonelosis de Barbastro sigue cerrada: 'Anímicamente no nos vemos capaces de abrir
  6. Decálogo para la recta final del mercado del Real Zaragoza
  7. Naiara cancela su gira por sorpresa: los motivos
  8. La Guardia Civil investiga como 'homicidio' el hallazgo de dos cadáveres en el vertedero de Zaragoza

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico

Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de ‘tomarle el pelo’ al proponer una comisión sobre incendios que ya existe

Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de ‘tomarle el pelo’ al proponer una comisión sobre incendios que ya existe

Sanidad prohíbe el consumo de agua de boca en Tobed (Zaragoza) tras detectar un brote de gastroenteritis

Sanidad prohíbe el consumo de agua de boca en Tobed (Zaragoza) tras detectar un brote de gastroenteritis

Vuelve el agua al edificio incendiado en Zaragoza: "Hemos dormido 23 noches en un hotel"

Vuelve el agua al edificio incendiado en Zaragoza: "Hemos dormido 23 noches en un hotel"

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"

Jornada esperanzadora en la extinción de los incendios forestales que afectan a España y nuevos realojos

Jornada esperanzadora en la extinción de los incendios forestales que afectan a España y nuevos realojos

La SD Huesca busca su primera victoria de la temporada ante un renovado Mirandés

La SD Huesca busca su primera victoria de la temporada ante un renovado Mirandés

Marta López desmiente los rumores sobre Makoke y aclara el verdadero motivo por el que ha cancelado su boda con Gonzalo

Marta López desmiente los rumores sobre Makoke y aclara el verdadero motivo por el que ha cancelado su boda con Gonzalo
Tracking Pixel Contents