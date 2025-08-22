Lustou, el hermano occitano de los Culfreda

Cazadores y pastores, buscavidas, carlistas, golondrinas, contrabandistas, héroes de la 43, exiliados, perdidos y perseguidos… Las líneas invisibles de las fronteras limitaban oportunidades de penurias, prisión de aire, anhelos de desventuras, alegrías de tristezas. Liberaciones y condenas cruzaban las mugas por Urdizeto y Plan hacia la frondosidad de la Selva de Rioumajou cuando el invierno derretía. Paraísos a tiro de carretera que se obvian sin conocer su belleza ni su historia, esa que habla más de nosotros, de ese Aragón migrante y apaleado, de guerras perdidas, de guerrilleros altivos, que muchos de los púlpitos de odio.

Crucemos los puertos para divisar una pirámide sin faraón, uno de esos tresmiles de fácil acceso y menos transitados, condiciones que hacen del Lustou una buena pieza para aquellos que quieran adentrarse en un montañismo de mayor altura sin la condena del mainstream y las autopistas erosionadas por turistas de la montaña de Anetos, Perdidos y Garmos.

Para no emular a nuestros abuelos, iremos por el túnel de Bielsa, bajando como los desdichados republicanos a Aragnouet, pasando por Fabian y, ojo, no se pasen del cruce, adentrándonos en el valle por Tramezaïgues. Aquí brota una carretera sinuosa que nos conduce hasta el aparcamiento de Frédancon, antes del Hospice de Rioumajou, donde iniciaremos una ruta sin descanso de unos 1.650 metros de desnivel en apenas siete kilómetros de resoplidos. Es decir, sin grandes dificultades técnicas, salvo una cresta final sin exposiciones ni pasos de compromiso, este objetivo está marcado para mujeres y hombres con capacidad atlética y experiencia en estas caminatas.

Un pilar de piedra rasga el cielo en la estrecha cumbre del Lustou occitano. / SERGIO RUIZ ANTORÁN

Antes de salir, advertir de la necesidad de llevar agua, porque no encontraremos fuentes, y que, al empezar, hay un baño para utilizarlo y no dejar desperdicios posteriores en medio de la nada. Seamos limpios y cívicos. Añadir que, al estar en suelo francés, el socorro es competencia de la Gendarmerie y el 112 sirve como teléfono en caso de emergencia. Y recuerden, el éxito depende de la planificación, un equipo adecuado, actuar con prudencia y sentido común y, siempre, en buena compañía.

Pastores sin ‘Land Rover’

Vamos al lío. El inicio es sencillo por una pista que rápidamente nos traslada hasta el inicio de un sendero que nace a la izquierda, justo antes de pasar el Pont de Florence, salvador del Ruisseau de Péguère. Vadearemos el afluente Ruisseau de la Piarre por un paso inferior, de piedra en piedra, para adentrarnos en un bosquecillo de poderosos pinos que posan imponentes para la fotografía. El ascenso es llevadero a la orilla derecha hasta alcanzar una cascada vistosa.

Aquí la cosa se tuerce. A la derecha. Una remontada pedregosa nos orienta hacia el sureste al encuentro visual de nuestra meta, aún lejana y pedregosa. Por laderas herbosas flanqueamos un cauce menor sobre el que divisamos una nueva construcción de paredes blancas. No es esta la cabaña que nos espera. Otra, la de Thou, de pastores, en uso, vista la leña, bien acondicionada, envidia de los insalubres cuartuchos españoles, cobijo para la sombra, aparece tras bordear un saliente por su izquierda. Buen lugar para parar y contemplar la pechá que nos falta.

Ahora, la cuesta aprieta, con un sendero bien marcado y con el cielo como única dirección. Acomodar el ritmo en un esfuerzo constante y llevadero por las vistas a los tres Culfreda, bautizados Batoua por los hermanos occitanos. En este trance es habitual danzar con las ovejas, cuyo tintineo de esquellas y balidos parece dar pie a la línea de bajo de Roger Waters. Eso, o esperan ser agrupadas por una manada de border collie, porque en estos valles sí perduran los pastores de altura, cuidadores de sus rebaños sin Land Rover ni pista comodona, de dura transhumancia, sin camiones ni campos nuestros, sino de borda, queso, salchichón y mejores perros y piernas.

Ojo. Demasiados hitos pueden confundir cuando nos vamos acercando a la pedrera. Aprovechar los últimos remansos de hierba, orientados hacia la izquierda, para lanzarnos al caos de piedras buscando el inicio de la arista. Algún tramo más descompuesto no evita una cómoda proyección por un sendero claro, con una primera parte de cresta amplísima que aprovecha alguna canal tumbada con resbaladiza arenilla que se domina bien hasta un collado en el que yacen dos amplios parapetos donde vivaquear. Abajo, abierto, saluda el tourístico Val Louron hasta Loudenvielle.

Aquí nace el verdadero crestero cimero. En pocos minutos ganamos altura por el filo o por las opciones menos vertiginosas que nos invitan a bordearlo por la izquierda. De todas formas, alguna mano hay que poner en roca, pero sin agobios de caídas, aunque estas valoraciones son personales.

Una columna de piedras espera en la estrecha cima junto a vistas portentosas de Bachimala, Posets, Perdiguero, Maladetas, Cotiella, Vignemale, Campbieil, Néouvielle… y abajo el Puerto de la Pez, por donde se puede subir pasando por Guerréys y concluyendo una cresta con una brecha final, apta para otros públicos más preparados.