El orgullo aragonés destaca en la Vuelta a España: "Es posible intentar al menos una victoria"

Cuatro oscenses serán los que representen a Aragón en la Vuelta a España 2025: Pablo Castrillo y Jorge Arcas de la mano del equipo Movistar, Fernando Barceló junto al Caja Rural-Seguros RGA y Sergio Samitier con el Cofidis. Los cuatro ciclistas están ilusionados por las dos etapas que pasan por la comunidad aragonesa y específicamente por la provincia de Huesca, los días 29 y 30 de agosto.

Pablo Castrillo no entraba en los planes del equipo, pero dada la baja de Enric Mas, debido a una tromboflebitis en la pierna izquierda, ha sido incluido en la lista. Este año, ha disputado 64 días de competición contando el Tour de Francia y no ha contado con mucho tiempo para preparar la Vuelta. “No he podido hacer mucho aparte de la Clásica de San Sebastián, vamos a intentar mantener un poco la forma del Tour”, admite el de Jaca y añade: “Creo que el cansancio puede influir bastante, al final no sé como reaccionaré a tantos días de competición”.

Será su segunda Vuelta a España tras el éxito del año pasado con dos victorias. “Lo afronto igual que el año pasado intentando buscar oportunidades en los días clave. Al final es dificil repetirlo, pero es posible intentar al menos una victoria y yo creo que con la confianza que conseguí se puede lograr”, dice convencido.

Castrillo ha adquirido algunas técnicas a lo largo del año para poder lograr su objetivo junto al equipo Movistar y la experiencia en el Tour de Francia: “Seleccionar las fugas, qué días clave intentarlo y cuáles descansar. Me ayuda a ser más eficiente a la hora de disputar las etapas”. Aunque el cansancio no desanima al oscense: “Desde mi perspectiva iba a ser complicado hacer otra vuelta grande, pero me encuentro con ganas de volver a la Vuelta que me ha dado tantas alegrías”.

La experiencia

Jorge Arcas será el corredor más experimentado del equipo telefónico, esta edición será su sexta participación en una Vuelta a España. “Al final los años pasan y ya llevo bastantes Vueltas. Es una posición que me gusta desempeñar, aportar a los jóvenes y ayudarlos en cualquier momento de la carrera, sobre todo en los más complicados, para poder conseguir grandes resultados”, dice. Además, en su carrera profesional cuenta con un Tour de Francia en 2021 y un Giro de Italia en 2022.

El de Sabiñánigo ya se está preparando para la carrera: “La verdad es que yo creo que el entrenamiento va bien, ahora ya es la última semana y me quedo en casa a recargar pilas. Al final son tres semanas, lo hemos hecho a bastante altura y pensando en la montaña, hay que prepararse al 100% e intentar aportar todo lo que tenemos dentro”.

Este año cuenta con el papel de líder en el equipo y tiene ganas de ser competitivo, a nivel personal y colectivo, para poder conseguir etapas. “Este año va a ser un poco diferente, pero vamos a ver cómo se desarrolla el día a día, que es el principal objetivo, e ir teniendo posibilidades. Yo creo que todo el equipo tenemos un buen nivel y podemos hacer una buena Vuelta peleando las etapas”, reconoce.

Barceló, a la izquierda, con la plata conquistada en el último Campeonato de España. / SERVICIO ESPECIAL

Fernando Barceló se ha afianzado como una pieza clave en el Caja Rural-Seguros RGA, cuyo equipo lo designa como uno de los corredores más seguros. "Es halagador, la victoria general es prácticamente imposible, pero una parcial puede ser y lucharemos por ella. Es complicado, pero el sueño está ahí", admite. El oscense se ha preparado junto al grupo en una concentración de altura en Andorra: "El entrenamiento ha ido muy bien, es una competición muy dura y exigente con deportistas realmente muy buenos, pero nuestra idea es intentar coger alguna escapada que llegue a meta e intentar conseguir triunfar en alguna etapa".

Para Barceló, será su quinta participación en el circuito español: "Cada temporada es distinta y llegas en una situación diferente. En la primera todo es nuevo, la carrera me sonrió y conseguí hacer un tercer puesto, pero alguna Vuelta ha sido más complicada. En la última también tuve una actuación buena con un 5º y 9º puesto. La idea de este año es seguir esa línea, aunque más asentado en el pelotón y espero que ese aprendizaje me pueda servir para dar el salto definitivo".

"Estoy muy ilusionado con correr en Huesca, es realmente emocionante competir donde has crecido y sabes que se van a acercar familiares y amigos a verte. Si la Vuelta es un aliciente brutal y le sumas ese otro añadido son días donde no puedo hacer otra cosa que dar el 100%", reconoce respecto al paso de la carrera por la provincia altoaragonesa.

Sergio Samitier, con su nuevo equipo, el Cofidis. / SERVICIO ESPECIAL

Sergio Samitier será el cuarto aragonés en participar en la Vuelta a España 2025. También cuenta con pocos días de preparación para esta carrera, ya que ha disputado más competiciones a lo largo de la temporada. “He hecho el Giro de Italia, el Tour de Suiza y un montón de carreras, quizás con demasiados días de competición, pero aunque esté un poco cansado esta Vuelta pasa por casa y te la tomas de una forma distinta”.

El altoaragonés ha notado grandes diferencias entre los equipos de Movistar y Cofidis a la hora de comunicarse o incluso en las costumbres francesas: “Yo de francés no tengo ni idea y me tengo que comunicar con ellos en inglés, que no pasa nada porque en todos los equipos es el idioma internacional, y acostumbrarme a sus horarios es lo que más me está costando. Es otra cultura”, pero el deportista también agradece el cambio: “Me ha sentado bien, nunca he hecho dos vueltas grandes en un año, es algo que siempre he peleado por hacer y en Movistar era imposible. Aquí me dan más facilidades en ese sentido”.

Samitier está orgulloso de poder representar a Aragón junto a sus tres compañeros, dado que es una situación extraña por el escaso número de equipos y profesionales que participan en la Vuelta. “Es una suerte y la verdad que estamos muy contentos de poder compartir esta Vuelta juntos. Que el circuito vuelva a pasar por casa me hace mucha ilusión aunque me noto un poco mayor, pero con todas las ganas del mundo para empezar a pelear por etapas”. Además, recuerda la importancia de ganar etapas sobre la clasificación global: “Ahora mismo no estamos preparados para pelear por la general y entonces tenemos que ir a por etapas. Cuando se ve a los aragoneses que han quedado el 160º o 170º no significa que esté mal, sino que están cogiendo fuerzas y al día siguiente van a hacer una etapa bonita. Es algo que mucha gente no entiende en el ciclismo”.