La aragonesa Claudia Lostal se cuelga el oro en el Eurobasket U16

La selección española no para de conseguir éxitos en el baloncesto de formación. Esta vez el equipo U16 conquistó anoche el Eurobasket U16 venciendo a Eslovenia (62-47). Para conseguir este campeonato la aragonesa Claudia Costal ha sido una pieza clave y en la final lo fue aún más teniendo que jugar 34 minutos en pista, su máximo en el torneo. Además, aportó 10 puntos y 9 rebotes para un 12 de valoración.

Las españolas empezaron imponiendo claramente su dominio en la pista llegando a poner un parcial en el primer tramo de partido de 12-0 y consiguiendo que Eslovenia fuera incapaz de anotar ni una sola canasta en más de 7 minutos. Aunque la selección no aprovechó del todo el mal hacer ofensivo de sus rivales y solo consiguieron irse al segundo cuarto con un 13-6 en el marcador.

Los siguientes 10 minutos fueron otro cantar para el combinado nacional que vio como las eslovenas se llegaron a poner a solo tres de distancia demostrando que este duelo no iba a ser ni mucho menos un paseo para las españolas. Pero Paula Valenzuela cogió la responsabilidad ofensiva del equipo y se encargó de poner una ventaja de 10 puntos al filo del descanso, aunque Eslovenia recortó desde el tiro libre para que España se fuese con una renta de 8 puntos.

El descanso no le sentó bien a la selección y sus rivales lo aprovecharon para volver a colocarse a solo tres puntos de diferencia. España consiguió mantener esa ligera ventaja durante la mayor parte de este cuarto, hasta que en los últimos dos minutos el ataque español se volvió a reactivar para establecer un parcial de 6-0, pero Claudia Lostal cometió una falta sobre Kisovec en el perímetro y la eslovena anotó sus tres tiros libres para que todo quedase abierto en el último cuarto con un 45-39 en el marcador.

España salió con todo al último cuarto mostrando todo su talento y a base de una gran defensa provocando que Eslovenia solo anotase 8 puntos en este cuarto y de una Isabel Hernández que anotó dos triples en el momento clave del partido, la selección nacional consiguió su mayor ventaja con hasta 15 puntos de diferencia (62-47) para convertirse en campeonas de Europa y volviendo a enseñar al mundo que el talento en este país no tiene parangón.