Tensa espera en el Real Madrid: Rodrygo, en manos de Guardiola

Martes 19 de agosto. Sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu. Restan trece minutos para las doce de la noche cuando Xabi Alonso se sienta para responder a las preguntas de los periodistas tras la victoria por la mínima ante Osasuna en su debut como técnico del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Quinta cuestión, justo después de que elogie a Franco Mastantuono, en su estreno como jugador blanco, y aparece el nombre de Rodrygo Goes.

Xabi regatea el ‘caso Rodrygo’

Al de Tolosa, que concluye la respuesta sobre el argentino con una media sonrisa, se le cambia la expresión mucho más seria. ¿Qué pasa con Rodrygo, que de los siete partidos que lleva usted en el Real Madrid solo ha jugado en 90 minutos sumando las dos veces que ha jugado? Se toma su tiempo, respira profunda y arranca a responder: "No ocurre nada con Rodrygo. El Mundial fue un contexto diferente que ya queda atrás. Cuento con él, es sólo un partido, algo puntual. Si dentro de tres meses sigue con esos minutos, ya será otra cosa". El problema es que ni el jugador ni el Real Madrid, ni siquiera el propio Xabi, están en disposición de aguantar esta situación tres meses.

Xabi Alonso da instrucciones a Mastantuono durante el Real Madrid - Osasuna. / EFE

Es cierto que ni el jugador ha pedido irse explícitamente ni el Real Madrid ha recibido una oferta directa para hacerse con sus servicios. Sin embargo, la situación es latente, al tiempo que incomoda. Rodrygo no tiene la cabeza en el Madrid. Se sabe relegado a una situación residual en la plantilla y espera que se resuelva su salida antes del final del mercado. El Mundial del próximo verano peligra para el delantero, quien ha perdido la referencia de la figura casi paternal en el banquillo de Carlo Ancelotti y ha visto cómo Xabi ha quedado impresionado por "las ganas" de Mastantuono hasta colocarlo como la primera opción de sustitución en el partido del estreno de Alonso en el Bernabéu.

No hace falta que Xabi le explique las razones de su pérdida de protagonismo. Ha ocurrido y ya no tiene remedio. El tolosarra ha llegado con ganas renovadas y exige energía y actitud en los entrenamientos. Compromiso en las dos áreas. Y ni Rodrygo ni Dani Ceballos están desplegando esa energía que exige el entrenador. No ha habido conversaciones con el técnico ni petición de explicaciones. La situación es la que es.

El Real Madrid espera movimientos de la Premier

Desde el club se vigila con atención el panorama de la Premier poniendo el foco en dos lugares: Manchester y Liverpool. "El futuro de Rodrygo", cuentan desde las oficinas del Real Madrid, "depende de la salida de Savinho al Tottenham". Cuando el City dé luz verde al traspaso, en las oficinas del Bernabéu sospechan que habrá una nueva llamada telefónica de Guardiola a Rodrygo. Y eso será el pistoletazo de salida para arrancar la negociación de su traspaso. Pep ya habló con él en 2024 por teléfono y fue categórico: "Me encantaría dirigirte en el futuro. Tuya es la decisión". Por entonces Rodrygo era un jugador indiscutido que Ancelotti utilizaba recurrentemente y que coronaba con el título de la Champions en Wembley una temporada en la que había sumado 17 goles y 8 asistencias en los 51 partidos en los que participó.

Pero ha pasado un año de aquello y Rodrygo viene de firmar una mala temporada en el primer equipo. 14 goles, ninguno desde el mes de marzo, y la pérdida de protagonismo en la plantilla tras la llegada deslumbrante de Kylian Mbappé, lo que le ha relegado a las profundidades del banquillo blanco. Ancelotti detectó que el jugador había sido invadido por una especie de 'saudade' futbolística que le ha hecho perder la motivación. De los celos a la indolencia hasta sumirlo en lo más oscuro del vestuario. Y con Xabi, lejos de activarse, ha terminado de bajar los brazos.

Savinho y Vinicius, durante un partido de la Champions / AFP7 vía Europa Press. AFP7 vía Europa Press

En el Liverpool Arne Sloth ha realizado ocho contrataciones, pero solo ha llegado un jugador para compensar las salidas de Luis Díaz, Darwin Núñez y la más que probable de Federico Chiesa. Hugo Ekitiké es, junto a Mo Salah, el único referente en punta, además de un Gapko que arranca desde la banda. Los de Anfield esperan que Aleksander Isak puede salir del Newcaste, pero el club de las 'urracas' se niega a dejarlo marchar. Si Chiesa, que marcó el gol de la victoria red ante el Bournemouth, termina saliendo finalmente tendrá que salir a buscar un refuerzo obligatariamente. Si eso ocurre o si el Tottenham acaba cerrando la llegada de Savinho, entonces a Rodrygo se le abrirá una ventana al final del túnel. Un halo de luz que después debe concretarse, porque el Real Madrid no contempla pedir menos de 90 millones por el brasileño, cifra que deberían aceptar los reds o los mancunian.

Hasta que eso pase, Rodrygo seguirá siendo una presencia lúgubre en la convocatoria del Real Madrid en Oviedo, donde si Xabi le regala algún minuto lo hará más por elevar su alicaído ánimo que por apostar estratégicamente por él como jugador de futuro. Ancelotti lo mira desde la distancia con preocupación porque al de Reggiolo le gustaría ver que remonta el vuelo y vuelve a ser el jugador eléctrico que ponía en pie al Bernabéu. Carletto le quiere esperar hasta el último momento con Brasil, pero necesita que Rodrygo juegue, que tenga ritmo, que vuelva a disfrutar de ser futbolista. Algo que no está pasando ahora.