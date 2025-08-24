La España de Inés Bergua se cuelga dos bronces en el Mundial

No fue el color que se perseguía, pero la España de la oscense Inés Bergua se colgó una meritoria medalla de bronce en el concurso completo por conjuntos del Mundial de gimnasia rítmica. Solo fueron mejores que las españolas las japonesas y las brasileñas, las anfitrionas, en una competición que no estuvo exenta de polémica al haber varias decisiones de los jueces que parecieron favorecer a las gimnastas locales. Con una puntuación total de 55.550 -27.200 en cintas y 28.350 en aros y pelotas-, el conjunto japonés se impuso con precisión y regularidad en ambas rutinas, muy cerca de lo alcanzado por Brasil (55.250) y más de un punto por encima de España(54.450).

El combinado nacional, capitaneado por Inés Bergua, llegaba a la cita internacional tras varios primeros puestos (vigente triple campeón de Europa y de la Copa del Mundo de Cluj-Napoca) que le acreditaba como uno de los grandes favoritos para conseguir la medalla de oro, pero España no alcanzó la excelencia como en otras ocasiones y su irregularidad le apartó pronto de la pelea por lo más alto. Sin embargo, el equipo formado por Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz, Salma Solaun y la propia Bergua no se vino abajo y se mantuvo en todo momento en la pelea por las preseas.

Pronto se empezaron a complicar las cosas para las españolas. En el ejercicio de cintas, la selección tuvo un par de fallos importantes que le lastraron durante el resto del concurso. Después, en el resto de disciplinas, Inés Bergua y las suyas volvieron a recuperar, aunque con algún susto, su tónica habitual y estuvieron peleando con Brasil por la medalla de plata, aunque finalmente el segundo puesto fue para las anfitrionas.

Por ahí vino buena parte de la polémica del concurso. Además de que la organización dejó mucho que desear y hubo largas esperas nada habituales entre los diferentes ejercicios, el resto de países se quejaron con fuerza por lo que consideraron unas notas infladas en las actuaciones de las gimnastas brasileñas.

Felicitaciones

La actuación de Inés Bergua no pasó desapercibida en la comunidad y fueron varios los representantes del mundo de la política que quisieron felicitar a la oscense. «Enhorabuena a la capitana aragonesa Inés Bergua y al conjunto español de gimnasia rítmica por el bronce en el Campeonato del Mundo.¡Bravo!», escribió Jorge Azcón, el presidente del Gobierno de Aragón en sus redes sociales. También Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, tuvo palabras para su paisana. «Enhorabuena a Inés Bergua y su equipo por otro merecido triunfo».

Aunque todavía quedaba una alegría más para la selección en el Mundial de Brasil. En la jornada del domingo, España volvió a colgarse otra medalla de bronce. Esta vez fue en la final de cinco cintas. Bergua y sus compañeras realizaron un vibrante ejercicio que les sirvió para subir de nuevo al podio. El combinado nacional quedó tercero, solo por detrás de Japón y China.

Bergua finaliza así su participación para una competición en la que sus expectativas eran máximas. «Tenemos el nivel y las ganas, dependemos de nosotras mismas. Por ello, el objetivo principal es hacerlo lo más perfectos posible, y si lo hacemos estaremos en lo más alto. Si no fuera el caso, podemos estar también satisfechas», decía hace pocos días a este diario. n.