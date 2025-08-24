Jotacé Marcos se corona con España: "Es un honor representar a Aragón y si le sumas un título, ya es inmejorable"

Las inferiores de la selección española de baloncesto no paran de dar alegrías a los aficionados y el pasado sábado el combinado nacional consiguió alzar el oro en el Eurobasket U16, pero en estas celebraciones no para tampoco de haber aragoneses. Aparte de Claudia Lostal en la pista, el exasistente del Casademont Zaragoza Jotacé Marcos también formó parte de este éxito al ser segundo entrenador de la selección. "Es un gran orgullo para mí representar a Zaragoza y a Aragón y encima poder tener a Claudia aquí es un honor porque es una chica a la que he entrenado desde que es pequeña", afirma el preparador.

El equipo español se resarció después del bronce conseguido en la última edición de este torneo y Jotacé confirma que la principal meta antes del comienzo del torneo continental. "Nuestro objetivo era competir por llegar a la final y luchar por las medallas y conforme fue pasando el torneo vimos que había equipos que no llegaban tan bien, a lo que se sumó que selecciones como Eslovenia o Lituania que han sorprendido. Pero hemos conseguido lo que buscábamos que era el oro", comenta.

Lo más llamativo del campeonato fue la superioridad que demostró España a lo largo de la fase de grupos y las eliminatorias, algo que al cuerpo técnico de la selección "nos sorprendió de inicio porque pensábamos que las selecciones como Francia o Italia podían tener un dominio mayor en sus grupos e incluso también metíamos a Serbia dentro de esos equipos", pero el motivo de esta superioridad por parte del combinado nacional fue su gran defensa. "Nuestro grupo era mucho más igualado, porque dos selecciones que estaban encuadradas con nosotros acabaron llegando a semifinales (Eslovenia y Lituania), y nos centramos en ser un equipo muy sólido, al final conseguimos que de media no nos metiesen más de 40 puntos en el campeonato y la clave del éxito fue usar 12 jugadoras para lograr esa solidez y nos llevó a tener un ritmo diferente que no tenían el resto de equipos", asevera el técnico.

Dentro de la selección uno de los pilares de la plantilla ha sido la aragonesa Claudia Lostal, jugadora que Jotacé Marcos conoce de primera mano. "Claudia ha cumplido con un papel como capitana increíble tanto dentro como fuera de la pista. No ha tenido su mejor nivel ofensivo, pero ha hecho un trabajo muy sacrificado para ayudar en defensa a todas y para nosotros ella ha sido la energía del equipo", confirma.

Para el exasistente del Casademont ha sido su tercer torneo formando parte del cuerpo técnico de la selección U16 tras el Eurobasket del pasado año y el Festival Olímpico de la Juventud Europea celebrado este verano en el que también se alzó con el oro. "Es un lujo para mí poder estar con jugadoras de tanto nivel y es muy gratificante poder ayudar a chicas tan jóvenes que tienen ese talento. Al final el formar parte de esto ya es increíble y si encima le sumas un título, ya es inmejorable", dice.

Dentro de una concentración de tanta duración las relaciones entre el cuerpo técnico y las jugadoras son parte esencial para conseguir que todo funcione de manera correcta. "Es verdad que es un sacrificio, pero vale totalmente la pena porque te paras a pensar en el grupo humano que se acaba formando y es muy gratificante. El vínculo se va haciendo cada vez más especial y el grupo que hemos formado ha sido excepcional que es la clave para conseguir buenos resultados", remarca.

Este verano ha sido muy movido para él teniendo que despedirse del Casademont Zaragoza después de cinco años como ayudante del equipo femenino, pero su vida va a seguir apegada al baloncesto y a Zaragoza porque "durante la temporada seguiré en Zaragoza en el Doctor Azúa y hemos abierto un proyecto de tecnificación de baloncesto, por lo que estaré muy vinculado con el desarrollo de jugadores". Además, por su parte, "no sé si continuaré con las inferiores, pero si me llaman, estaré encantado de ir porque es un trabajo que hago con mucho gusto y me encanta".