Fútbol
Retiran en camilla a Leo Baptistao tras caer desplomado en el Cultural-Almería
El brasileño, autor del gol de la victoria almeriense, tuvo que salir del estadio Reino de León en camilla, tras caer desplomado cuando estaba siendo atendido en la banda
Leo Baptistao, el veterano jugador brasileño del Almería, protagonizó un enorme susto en el estadio del Reino de León, durante el partido entre su equipo y la Cultural Leonesa.
Mientras estaba siendo atendido en la banda, el jugador cayó desplomado: rápidamente fue atendido por los médicos de su equipo y los de la Cultural Leonesa, y retirado en camilla para ser trasladado a un hospital.
El jugador recuperó la consciencia antes incluso de salir del estadio.
El ex del Atlético, Betis y Espanyol, entre otros equipos, había marcado el único gol del partido, en el minuto 58.
Antes de sentirse indispuesto y caer desplomado, Baptistao había protagonizado un choque con un rival, concretamente, una 'cama' de un futbolista de la Cultural que le hizo caer al suelo desde una altura considerable.
El silencio se apoderó del estadio Reino de León, que asistió compungido a la evacuación del jugador hacia un centro hospitalario.
- 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
- El Real Zaragoza muestra todas sus debilidades defensivas y vuelve a caer frente al Andorra (1-3)
- La crónica del Real Zaragoza-Andorra (1-3). Un bautismo de horror
- Acuerdo cerrado con Insua, que será el octavo fichaje del Real Zaragoza
- El Banco Santander impulsa en Zaragoza la construcción de 312 viviendas junto al Gállego en Santa Isabel
- Una vecina de Zaragoza reconoce por la calle a su agresor sexual y acaba detenido
- Contini: 'Yo pensaba que Gabi sería entrenador, pero él no lo pensaba de mí
- Víctor Serrano: 'Estamos valorando que la propuesta de Vía Hispanidad sea más comedida y pueda satisfacer a los vecinos