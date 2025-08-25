El curioso homenaje del Real Oviedo a un club desaparecido de Aragón

24 años sin pisar la Primera División, esquivando la desaparición en varias ocasiones (especialmente en 2003 y 2012) y habiendo recorrido los barrizales de Segunda B y Tercera División bien merecen un recuerdo. Recordar el difícil pasado para construir un gran presente y futuro.

Eso quiso hacer el Real Oviedo en su reestreno en Primera y además en un partido grande, frente a todo un Real Madrid y con millones de ojos viendo el Carlos Tartiere por todo el mundo. Nunca ha renegado el Real Oviedo de su pasado por los campos de Tercera. Es más, es un símbolo de orgullo, de resiliencia y de aguantar cuando lo fácil era no hacerlo. Espíritu 2003.

Por eso, en los prolegómenos del partido ante el Real Madrid, el conjunto carbayón realizó un homenaje con mucha carga simbólica. Dos jóvenes nacidos en el 2001, último año en Primera del Real Oviedo, hicieron el saque de honor y con una camiseta muy especial, en la que se mencionaban todos los clubs a los que se ha enfrentado el cuadro asturiano desde entonces. Además, se desplegó un tifo con el lema 'Real Oviedo desde 1926, rechaza imitaciones'. Es decir, al Oviedo ACF.

Por supuesto, estaban el Real Zaragoza y la SD Huesca, que durante este periplo en Segunda han sido rivales en numerosas ocasiones, pero hay otro club aragonés, ya desaparecido, del que seguramente pocos se acuerden que fue rival del Real Oviedo.

En el año 2011, La Muela fue el único representante aragonés en el grupo II cuando la Segunda B tenía cuatro grupos y fue separado del Teruel, que jugó con catalanes, valencianos y baleares. La Muela, sin embargo, participó en el grupo II con asturianos, vascos , castellanoleoneses y navarros. Y había equipos de la envergadura del Real Oviedo, Eibar, Deportivo Alavés, Cultural Leonesa o Mirandés. Pese a los nombres, ninguno subió aquel año a Segunda (fueron Guadalajara, Sabadell, Alcoyano y Real Murcia).

En su único año en Segunda B, La Muela, poco antes de desaparecer, se enfrentó al Real Oviedo y el conjunto azul no olvida. En el Tartiere el resultado fue de 4-1 a favor de los asturianos, que remontaron el gol tempranero de David Mainz.

En aquel equipo de La Muela había muchos nombres míticos. Además de David Mainz estaban jugadores como Zaparaín, Javi Suárez, Iván Martínez o Moisés García León.

En la segunda vuelta, en La Muela, también venció el conjunto azul. En la segunda parte marcó Borja Rubiato (exdelantero del Huesca) el 0-1, empató David Mainz y el 1-2 lo marcó Nano. El técnico del Real Oviedo era Pacheta, en su segunda experiencia como entrenador tras 15 partidos en Primera con el Numancia.