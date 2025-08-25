El Entrerríos mira a Japón

El Entrerríos Automatización es el único club de España que cuenta con dos jugadores japoneses en sus filas: Shunta en el equipo masculino y Pina en el femenino. Ambos jugaron en el Fuchu Athletic de la Liga nipona y cuentan con un largo recorrido profesional en el fútbol sala español.

Pina llegó a España en la temporada 2017-2018 de la mano del UCAM Murcia de la Primera División española, en la que también formó parte del Sala Zaragoza, Atlético Torcal y Teledeportivo. La pasada campaña jugó en el Wanapix Sala 10 consiguiendo ocho tantos. En la 25-26 se ha incorporado al Entrerríos Automatización para ser uno de sus puntos fuertes. La pívot tenía claro que quería jugar en España y aprovechó la primera oportunidad que tuvo para venir a la Liga Nacional de Fútbol Sala. «Pedí a mi representante que me buscara equipo en la Primera División española porque quería jugar y aprender aquí», admite.

La adaptación a la cultura española no fue fácil para la japonesa, pero sus compañeras le ayudaron a superar, principalmente, la barrera del idioma: «He aprendido rápido, vivía con jugadoras del equipo que eran muy simpáticas conmigo. Aunque fuera de la pista, si hay mucha gente y no entiendo el tema, no puedo seguir la conversación». Lo más complicado para ella es amoldarse a los horarios de la península: «Lo peor es la hora de cenar, pero sí que me gusta el ambiente y el ritmo de vida más tranquilo que hay aquí».

La barrera del idioma

Pina eligió el Entrerríos para poder asentarse en la capital aragonesa. La jugadora cambiaba de equipo y ciudad en cada temporada. «Yo quería quedarme en Zaragoza y aunque también tenía ofertas de equipos de otras ciudades cuando el Colo-Colo me llamó, acepté. Creo que el entrenador entiende mi carácter y quiere entrar en los playoffs. Además, había jugadoras con las que había coincidido hace mucho tiempo y todo ello me atrajo para quedarme», dice la pívot.

También destaca la comunicación en la pista del juego español, algo que le sorprendió gratamente en los encuentros: «En Japón nos cuesta valorar las situaciones de juego, aquí todos tienen su propia opinión y se escuchan unos a otros para poder trabajar en equipo. Al principio, me costó hablar con mis compañeras en los partidos, pero ahora estoy mejorando».

Shunta llegó a España en 2022 para jugar en la máxima categoría del fútbol sala español en las filas del CD Burela. En la 22-23, fichó por el Entrerríos, equipo en el que ha jugado todas las temporadas siguientes, excepto la 23-24 que jugó en el Servigroup Peñíscola. Además, es parte de la selección de fútbol sala de Japón.

El ala tuvo una mayor dificultad con el idioma dado que coincidió con algunos dialectos españoles y variantes del castellano: «En Burela hablaban gallego y en el Peñíscola vinieron muchos jugadores con acento argentino y andaluz. Yo no los entendía y tenía que prestar más atención para saber que estaban diciendo», explica.

Para él, la Liga española es el mejor nivel del mundo y cuando consiguió llegar se adaptó rápidamente a la nueva dinámica que tenía que adoptar. «Hay que trabajar día a día, pero ahora no tengo que esforzarme tanto como antes. Es un juego más vertical y amenazante que va directo hacia la portería», analiza.

Shunta está enfocado en su próximo objetivo, que coincide con la meta del equipo, conseguir el ascenso a Primera División: «Estoy centrado en conseguir el ascenso con el equipo y también en ganar algún título como la Copa del Rey. Mi prioridad es el grupo, quiero ganar todos los partidos de la Liga», finaliza