Estos son los mejores lugares donde ver La Vuelta en Zaragoza

La Vuelta llegará a Zaragoza este sábado 30 de agosto y, al contrario que en las últimas ocasiones, no solo se ceñirá el recorrido a entrar en la ciudad y llegar a la meta situada en el centro, sino que esta vez habrá un doble paso por meta y un recorrido de 23 kilómetros por muchos puntos de la capital aragonesa.

Se espera una etapa clásica con final en Zaragoza, en la que es posible que haya alguna escapada, pero en la que lo más normal es que haya una llegada al sprint en la Puerta del Carmen.

El recorrido

La octava etapa partirá de Monzón, pasará por Huesca, Almudévar, San Mateo de Gállego y entrará a Zaragoza por Peñaflor y Montañana, girando hacia el puente del Río Gállego en Santa Isabel. Llegará a la Plaza Mozart, girará a la izquierda para cruzar el Puente de la Unión, bajará a Echegaray y Caballero hasta la Plaza Europa y subirá hasta la Puerta del Carmen, donde está ubicada la meta.

Pero no acabará ahí la etapa, ya que entonces comenzará un circuito de 23 kilómetros por las calles de la ciudad. Pasarán por el Paseo Teruel, Anselmo Clavé, Avenida Ciudad de Soria, Avenida Navarra, Vía Hispanidad, Gómez Laguna, Camino de la Junquera, Paseo Duques de Alba hasta el tercer cinturón, bajarán al Príncipe Felipe, recorrerán Cesáreo Alierta, Paseo La Mina, Asalto y ya, desde Echegaray, de nuevo a Plaza Europa y subir a la Puerta del Carmen por María Agustín para pasar, ahora sí, por la meta definitivamente.

Los mejores lugares

Se espera que los equipos circulen por la ciudad rapidísimo y luchando por posicionar a los esprinters de cara a la línea de meta. Por supuesto, el mejor sitio para ver La Vuelta es el Paseo María Agustín y la Puerta del Carmen, es decir, la propia meta, por la que además pasarán dos veces.

Otros puntos de interés pueden ser la subida de la Plaza Europa hacia María Agustín por el desnivel que hay, el puente La Unión por su espectacularidad y vistas, el Paseo Duques de Alba, por ver La Vuelta rodeado de naturaleza y por una carretera más estrecha o el scalextric de Vía Hispanidad. De todos modos, en cualquier parte del recorrido podrás