Sorteo especial: ¡Vive en directo la emoción de La Vuelta a España en Zaragoza!

Este sábado 30 de agosto de 2025, Zaragoza será el escenario de la emocionante octava etapa de La Vuelta a España, con llegada al emblemático Paseo María Agustín, junto a la Puerta del Carmen, y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN te invita a la gran fiesta del ciclismo en la ciudad.

Para ello sorteamos dos entradas dobles para asistir a la zona de llegadas de la línea de meta y vivir la emoción en directo la emoción de la carrera, con comida y barra libre de refrescos y cerveza, y pantallas para seguir el transcurso de la ocatava etapa de La Vuelta.

Participar es muy sencillo, tan solo hay que rellenar el formulario que aparece al final de esta información. Hay de tiempo hasta el jueves, 28 de agosto, a las 12.00 horas. Los ganadores recibirán un correo electrónico ese mismo día y se les mandará las entradas también por medios eletrónicos.

Datos clave de la etapa y de su paso por Zaragoza

La etapa partirá de Monzón (Huesca) y recorrerá aproximadamente 160 kilómetros de terreno antes de efectuar su entrada en la capital aragonesa, donde la gran fiesta del ciclismo en la ciudad volverá a congregar a un buen número de aficionados.

Los ciclistas entrarán por Peñaflor y Montañana entre las 16.25 y las 16.55 horas, cruzarán el río Gállego, y continuarán su recorrido por las avenidas como Cataluña, Echegaray y Caballero hasta llegar a la Puerta del Carmen entre las 16.50 y 17.10 horas.

Después del primer paso por meta, completarán un circuito urbano adicional de unos 23,4 km, recorriendo barrios como Delicias, Torrero, Valdespartera, entre otros, antes de terminar definitivamente en el Paseo de María Agustín sobre las 17.15-17.45 horas.

Todavía estás a tiempo de hacerte con una entrada registrándote en nuestra wev y participando en este sorteo. ¡Suerte!